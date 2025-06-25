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Украина уступила олимпийским чемпионам в волейбольной Лиге наций

Бургас, Среда 25 июня 2025 14:13
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Украина уступила олимпийским чемпионам в волейбольной Лиге наций Фото: Украина впервые на турнире не взяла ни одного сета (ФВУ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по волейболу уступила Франции в стартовом матче второй недели Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнования.

Лига наций, 5-й тур

Украина - Франция - 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

Как прошла игра

"Сине-желтые" дали серьезный бой одному из фаворитов турнира, однако удержать преимущество в каждом из сетов не удалось.

В первой партии украинцы вели в счете 20:16, однако в концовке позволили соперникам совершить камбэк. Похожий сценарий повторился и во втором сете: команда Рауля Лосано снова стартовала уверенно (5:2), до конца держалась на равных, однако потеряла инициативу и провалила концовку.

И лишь в третьей партии Франция доминировала с самого начала, а Украине не удалось наладить прием подач. Как следствие - третий сет также завершился в пользу соперника с преимуществом в 8 очков.

Самыми результативными игроками в составе Украины стали Тимофей Полуян и Дмитрий Янчук - оба набрали по 11 очков.

Турнирное положение

Это уже третье поражение подряд для сборной Украины в Лиге наций. В то же время команда продолжает борьбу за выход в плей-офф.

После пяти матчей в активе украинцев остаются 7 очков, а Франция после победы опередила "сине-желтых" в общем зачете.

Когда и где смотреть следующий матч

Уже 26 июня Украина попытается прервать серию неудач в матче против сборной Турции. Начало игры - в 18:30 по киевскому времени.

Трансляции матчей мужской Лиги наций доступны на телеканале "Суспільне Спорт", а также на сайте и региональных платформах "Суспільного".

Ранее опубликовали полный список матчей сборной Украины в волейбольной Лиге наций.

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