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Прервали две неутешительные серии: Украина одолела Турцию в волейбольной Лиге наций

Бургас, Четверг 26 июня 2025 20:26
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Прервали две неутешительные серии: Украина одолела Турцию в волейбольной Лиге наций Фото: Украина обыграла Турцию в Лиге наций (volleyballworld.com)
Автор: Андрей Костенко

Мужская сборная Украины по волейболу одержала убедительную победу над Турцией в матче Лиги наций-2025. Команда завершила поединок в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Лига наций, 6-й тур

Украина - Турция - 3:0 (25:11, 25:22, 25:21)

Важность победы

Украинцы продолжили выступления на второй игровой неделе турнира. Наша сборная выступает в группе, матчи которой принимает болгарский Бургас. После неудачного старта - поражения 0:3 от действующего чемпиона Лиги наций Франции - команда восстановилась и показала сильную игру против Турции.

Это была первая победа "сине-желтых" над турками с 2018 года. В трех предыдущих очных поединках успех сопутствовал именно турецкой сборной.

Также "сине-желтые" прервали неутешительную серию своих выступлений на турнире. После двух побед на старте - над США (3:0) и Кубой (3:2), команда Рауля Лосано потерпела поражения в трех поединках подряд - с Бразилией (2:3), Ираном (2:3) и Францией (0:3).

Как прошел матч

В первом сете украинцы сразу захватили инициативу и быстро обеспечили комфортное преимущество. Благодаря мощной подаче и уверенной игре на блоке команда выиграла партию со счетом 25:11.

Во втором сете Турция навязала борьбу и даже повела в счете. Однако ближе к завершению партии украинцы перехватили инициативу и дожали соперника - 25:22.

В третьей партии борьба была очень напряженной. Равенство на экваторе - 15:15, затем спурт украинцев (20:16). Турки снова приблизились на расстояние двух очков (20:18). А при счете 24:18 в пользу Украины соперники отыграли три матч-бола. Однако наши волейболисты сумели собраться и завершить матч победой - 25:21.

Когда и где смотреть следующую игру

После шести поединков у сборной Украины - три победы и три поражения. Сейчас "сине-желтые" идут на шестом месте в турнирной таблице.

Следующий матч сборная Украины сыграет 27 июня против Японии. Начало встречи - в 15:00 по киевскому времени.

Трансляции матчей мужской Лиги наций доступны на телеканале "Суспільне Спорт", а также на сайте и региональных платформах "Суспільного".

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