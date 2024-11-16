Украина не удержала победу над сборной Грузии и осталась последней в группе Лиги наций

Лига наций, группа B1, 5-й тур

Грузия – Украина – 1:1

Голы: Микаутадзе, 76 – Кверквелия, 7 (автогол)

Обильный ливень заставил обе команды играть активно с первых минут. Более острыми выглядели хозяева поля. Сначала выстрел Зивзивадзе в контратаке заблокировал Миколенко, а затем Трубин эффектно среагировал на дальний удар Кварацхелии под перекладину.

"Сине-желтые" фактически ответили забитым мячом. На 7-й минуте подопечные Сергея Реброва убежали в контратаку, где первую скрипку сыграл Мудрик. После стенки с Судаковым он прострелил в центр штрафной с правого края, а Кверквелия отправил мяч за спину Мамардашвили.

"Крестоносцы" потратили немного времени, чтобы прийти в себя. Однако вскоре трибуны снова погнали команду Вилли Саньоля вперед. Вот прорыв Кварацхелии только фолом остановил Бражко. Впрочем, главная звезда сборной Грузии со штрафного пробил гораздо выше ворот.

Но в большинстве своем выпады хозяев легко читались обороной "сине-желтых". А перед перерывом две полувозможности упустила и Украина. Это Мудрик на скорости пролетел с центра поля в чужую штрафную, но не смог переиграть голкипера. В свою очередь Зубков после мягкой передачи Судакова запустил мяч на трибуны с линии штрафной.

Со стартом второй половины Грузия улетела вперед. Вот Давиташвили в касание пробил выше перекладины после прострела Кварацхелии. Команда Реброва со временем ответила низовым ударом Зубкова мимо штанги. А на 62-й минуте настоящий шедевр мог оформить тот же Кварацхелия – сместился с фланга в центр и с линии штрафной попал в перекладину!

Сборная Украины ответила своим упущенным моментом. Мудрик прострелил в район линии вратарской, откуда Довбик отправил мяч выше ворот. На 67-й минуте Микаутадзе диагональным ударом не попал в дальний угол. А опасную контратаку кавказцев после неудачного стандарта "сине-желтых" вовремя выходом из ворот ликвидировал Трубин.

Грузинская команда продолжила давить. В конце концов, на 76-й минуте сыграл джокер Саньоля – Микаутадзе. После навеса Какабадзе голкипер украинской сборной парировал удар Кочорашвили головой в упор, но первым на добивании оказался нападающий французского "Лиона" – 1:1.

Финальный игровой отрезок остался за грузинами. Хозяева фактически зажали "сине-желтых" на собственной половине, но сбились на поиски ударных позиций для своего лидера. Кварацхелия же хотя бы повторить удар вроде яркого в перекладину не сумел. У сборной Украины был свой момент в добавленное арбитром время, но Мамардашвили в течение одной атаки парировал удары Гуцуляка и Назаренко.

Итоговая ничья порадует конкурентов обеих сборных. Теперь сборная Грузии набрала 7 очков, а в активе команды Реброва – 5 пунктов. Шансы национальной команды Украины на повышение в классе сводятся к чисто математическим. В то же время "сине-желтые" еще могут избежать вылета в Дивизион C.