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"Шахтар" втримав нічию із "Селтіком" у Лізі чемпіонів

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Варшава, Середа 14 вересня 2022 21:38
"Шахтар" втримав нічию із "Селтіком" у Лізі чемпіонів Фото: Михайло Мудрик врятував "Шахтар" від поразки (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 між донецьким "Шахтарем" і шотландським "Селтіком".

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 2-й тур

Група F

"Шахтар" – "Селтік" – 1:1

Голи: Мудрик, 29 – Бондаренко, 10 (автогол)

Активніше матч розпочали "кельти". Шотландці взялися до справи зі старту, явно поставивши на швидкий гол. Особливо старався у дебюті Фурухасі, та героєм "Селтіка" став не він. На 10-й хвилині Хакшабановіч у контратаці покотив повз Бондаря в межах штрафного на Хатате, а той з рикошетом пробив повз Трубіна.

Пропущений м'яч додав шотландцям наснаги. Підопічні Анге Постекоглу фактично затиснули "Шахтар" на його половині та намагалися розвинути успіх. Та справді небезпечний момент виник аж на 28-й хвилині, коли кіпер "гірників" ногою парирував постріл Єнца низом.

Зате "Шахтар" забив відразу в атаці у відповідь. Судаков опинився наодинці з м'ячем у центрі поля й по-професорськи кинув у прорив Мудрика. Той лівим флангом втік від опонента та потужно пробив над Хартом – 1:1!

Забитий м'яч надав "гірникам" потрібний імпульс. Хлопці Ігора Йовічевіча полетіли вперед і за кілька хвилин забили вдруге. Це Швед із повторної спроби переграв воротаря після прострілу того ж Мудрика. Одна проблема – вінгер за мить до передачі випустив м'яч за лінію, тож гол не зарахували.

Та до перерви атака "Шахтаря" нагадала про себе ще раз. Швед на вході в штрафний майданчик із правого краю наважився пробити в дальній кут, але Харт із труднощами потягнув удар українця.

На старті другої половини першим нагоду забити організував "Селтік". Жота технічно пробив з-за меж штрафного, а Трубін із потугами відбив м'яч перед собою. Тут же "кельти" ще двічі намагалися пробити в напрямку воріт, але обидві спроби заблокували оборонці "Шахтаря".

Згодом проявилися і плани обох команд на вирішальні 45 хвилин. Шотландський гранд освоїв гру першим номером, узяв м'яч під контроль і почав намацувати слабкі місця в обороні "гірників". Натомість українці поставили на контратаки та при кожній зручній нагоді намагалися впіймати "обручів" на помилці в перехідних фазах.

Поступово головні події перемістилися в центр поля. Як наслідок, "Селтік" змушений був перейти до тактики поодиноких ударів із дистанції. Наприклад, Тернбулл відважився на дальній постріл, але м'яч пролетів над воротами. Згодом напівнагоди змарнували Жота та Маеда.

А на 85-й розкішний момент не використав Якумакіс. Оборона "Шахтаря" зовсім забула про грецького форварда в центрі штрафного майданчика, той прийняв м'яч і потужно пробив в дев'ятку – на щастя "гірників", мимо воріт. Зрештою, український клуб зумів втримати нічийний рахунок.

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