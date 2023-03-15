"Реал" во второй раз обыграл "Ливерпуль" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Минимальной победой мадридского "Реала" завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23 против английского "Ливерпуля".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи
"Реал" – "Ливерпуль" – 1:0 (первый матч – 5:2)
Гол: Бензема, 79
Результат встречи на "Энфилде" превратил поединок в "Бернабеу" в битву за престиж. Фактически без давления ответственности команды принялись играть в удовольствие без центра поля с первых минут. Пошли сразу и полувозможности.
Но настоящий момент возник на 25-й минуте, когда Камавинга выстрелом метров с 25-ти встряхнул перекладину ворот "Ливерпуля". Мерсисайдцы ответили ударом Нуньеса головой под стойку, который Куртуа на всякий случай перевел на угловой. А впоследствии бельгиец справился и с выстрелом Гакпо из пределов штрафной.
На старте второй половины английский гранд едва не привез себе проблемы. Защитники "Ливерпуля" отдали мяч Бензема перед своими владениями, а тот сбросил на Вальверде. Удар уругвайца отразил Алиссон, а на добивании бразильский кипер не дал сыграть обладателю "Золотого мяча".
Впоследствии мадридцы в одинаковом стиле упустили две возможности. Это Вальверде головой пробил выше ворот после подачи Модрича, а Бензема отправил мяч над перекладиной после прострела Винисиуса. Карвахаль же попал в "молоко" с дистанции.
Но без своего гола Бензема с поля не ушел. На 79-й минуте французский форвард уступил ван Дейку в единоборстве , но мяч подхватил Винисиус. Бразилец в падении успел протолкнуть сферу обратно на партнера, а уже тот пробил мимо Алиссона – 1:0 в итоге.
К слову, ранее разобрали голевые подвиги Холанда в Лиге чемпионов и АПЛ.
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