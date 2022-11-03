Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала турнира

Последними путевки в 1/8 финала Кубка чемпионов завоевали немецкий РБ "Лейпциг" и итальянский "Милан". Обе команды одержали разгромные победы в 6-м туре.

"Россонери" на своем поле разобрались с австрийским "Зальцбургом". Открыл счет Жиру, который на 14-й минуте замкнул головой навес с углового. Далее на старте второго тайма головой забил и Крунич. Вскоре тот же Жиру классно сыграл на добивании, а в добавленное арбитром время Мессиас ворвался в штрафную и технически уложил мяч в дальний угол.

В свою очередь "Лейпциг" разгромил "Шахтер" в Варшаве. "Красным быкам" удалось забить быстрый мяч усилиями Нкунку. На старте же второй половины саксонцы шокировали "горняков" тремя голами фактически за 20 минут в исполнении Силвы, Собослая и Ольмо.

Максимальное представительство в Лиге чемпионов сохранила Англия, а Германия осталась без одного участника. В плей-офф сыграют по 4 представителя Бундеслиги и Премьер-лиги. Италия же потеряла одного резидента ("Ювентус"), а Испания – сразу трех ("Атлетико", "Барселона", "Севилья").

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в Ньоне. "Сеянные" команды (победители групп) сыграют с "несеянными" (занявшими вторые места). Первый раунд плей-офф запланирован на февраль и март.

Список участников 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23: