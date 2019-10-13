Ліга арабських держав закликала Туреччину негайно вивести війська з Сирії

Міністри закордонних справ арабських країн після переговорів у штаб-квартирі Ліги арабських держав (Arab League - AL) в Каїрі вимагають "негайного і беззастережного" виведення турецьких військ з Сирії. Про це передає XinhuaNet.

На прохання Єгипту зустріч Ради міністрів закордонних справ AL відбулася через кілька днів після того, як Туреччина почала в середу наступ на контрольовані курдами райони північно-східної Сирії, що межують з південною Туреччиною, після виведення військ США з цього району.

У спільній заяві за підсумками зустрічі високопоставлені арабські дипломати засудили турецький напад як "порушення Статуту ООН та резолюцій Ради Безпеки ООН, закликають зберегти єдність Сирії".

"Те, що Туреччина робить в Сирії, є військовим наступом, яке порушує международое право", - сказав генеральний секретар AL Ахмед Абул-Гейт, звинувачуючи Анкару у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людяності в Сирії.

Абул-Гейт попередив, що наступ Туреччини становить загрозу як для регіональної, так і міжнародної стабільності, закликаючи міжнародне співтовариство взяти на себе відповідальність за припинення операції.

В кінці зустрічі Ліга арабських держав закликала Раду Безпеки ООН вжити заходів, щоб "змусити Туреччину припинити військовий наступ у Сирії і негайно вивести свої війська з арабської країн".

Нагадаємо, раніше президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є закликала Туреччину припинити військову операцію в Сирії.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що військова операція в Сирії буде тривати. Він запевнив, що дії Туреччини в Сирії та Іраку не спрямовані проти територіальної цілісності цих країн.