У ліфті Держдепу США виявили зображення свастики. Триває розслідування

Символ був виявлений напередодні в ліфті поруч з Кабінетом спецпосланця з моніторингу та боротьби з антисемітизмом.

У вівторок держсекретар Ентоні Блінкен розіслав листи співробітникам Держдепу США з повідомленням, що на цьому тижні в ліфті Департаменту у Вашингтоні була знайдена свастика. Він додав, що зображення було видалено, а розслідування з цього приводу триває.

Зараз офіс з боротьби з антисемітизмом очолює Кара Макдональд, заступник помічника Державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці.

"Як це болісно нагадує нам: антисемітизм - не пережиток минулого. Він, як і раніше, сильний у світі, в тому числі і у нас. І це огидно", - заявив Блінкен.