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Лідери країн G7 зустрінуться зі свідками ядерного удару по Японії. Про що говоритимуть

Лідери країн G7 зустрінуться зі свідками ядерного удару (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Лідери країн "Великої сімки" зустрінуться з тими, хто вижив після ядерного удару по Хіросімі в рамках саміту G7, який пройде в Японії в 2023 році. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Кісіда вибрав Хіросіму як найбільш вдале місце для саміту лідерів G7 під головуванням Японії у 2023 році, оскільки світ зараз стикається з ядерною загрозою з боку Росії після її вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр Японії впевнений, що така зустріч підштовхне лідерів «Великої сімки» до конкретних дій у сфері атомної безпеки й що Японія візьме на себе ініціативу, щоб зробити саміт кроком до глобального миру в умовах війни на Україні.

Раніше повідомлялося, що Японія платитиме компаніям за працевлаштування переселенців з України.

Крім того, Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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ЯпоніяG7