Лідери країн G20 досягли згоди у кліматичному питанні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що під час саміту G20 лідери країн Великої двадцятки погодились підписати заключне комюніке включаючи пункт про захист клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Вона уточнила, що текст комюніке буде "аналогічним" до минулорічного, який ув ухвалений на саміті у Буенос-Айресі, де 19 з 20 членів Великої двадцятки підтримали пункти про захист клімату.

"До останньої хвилини ми обговорювали питання про захист клімату, торгівлі та міграції. Після переговорів, які тривали впродовж днів і ночі, нам вдалося домовитися про заяву 19+1. Згідно з нею, 19 членів зобов'язалися виконувати ті ж самі завдання, що і в Буенос-Айресі", - повідомила Меркель.

Сполучені Штати стали єдиними, хто їх не підтримав. Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує пункти Паризької кліматичної угоди, бо "не хоче нищити роботу американських компаній", а також "не хоче жертвувати великими потужностями, що ми вибудовували роками".

Разом з тим німецький канцлер наголосила на важливості тісної співпраці членів G20 з ООН й іншими міжнародними організаціями у сфері міграційної політики.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на саміті ЄС не змогли домовитися про захист клімату. Представники 28 країн-учасниць Євросоюзу не змогли досягнути згоди щодо політики захисту клімату через заперечення лідерів східноєвропейських країн.