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Лідери Ісландії відмовилися приїжджати на ЧС-2018 з футболу в РФ через отруєння Скрипаля

НовиниПолітика    27.03.2018 - 03:27
Фото: логотип ЧС-2018 з футболу в Росії (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: логотип ЧС-2018 з футболу в Росії (facebook.com/fifaworldcup)

Ісландія вирішила відстрочити весь двосторонній діалог на високому рівні з російською владою

Уряд Ісландії вирішив проявити солідарність зі Сполученим Королівством та іншими західними державами щодо реакції на хімічну атаку на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, тимчасово відклавши двосторонній діалог з владою Росії. Про це інформує сайт уряду Ісландії.

"Атака в Солсбері являє собою серйозне порушення міжнародного права і загрожує безпеці і миру в Європі. Це перше агресивне використання нервово-паралітичної речовини в Європі з часів Другої світової війни", - йдеться на сайті уряду.

Усі найближчі союзники і партнери Ісландії вирішили вжити заходів проти Росії через напад у Солсбері, включаючи Північні країни, більшість держав-членів НАТО, а також кілька країн ЄС.

"Серед заходів, прийнятих Ісландією - тимчасова відстрочка всього двостороннього діалогу на високому рівні з російською владою. Отже, ісландські лідери не будуть присутні на чемпіонаті світу з футболу в Росії цього літа", - йдеться в повідомленні.

Уряд Ісландії вважає, що досі реакція Росії була вкрай недостатньою і РФ має дати переконливі пояснення того, як нервово-паралітична речовина, виготовлена в радянських лабораторіях, використовувалася для нападу на цивільних осіб в Сполученому Королівстві.

"Уряд Ісландії наполегливо закликає російську владу дати чіткі відповіді на важливі питання, що стосуються розслідування, і співпрацювати з Організацією по забороні хімічної зброї", - інформує прес-служба.

Раніше 26 березня посол РФ в Ісландії був викликаний в ісландську МЗС і проінформований про прийняте рішеня.

Нагадаємо, Великобританія вітає рішення країн Заходу вислати російських дипломатів.

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Теги публікації: Исландия, ЧМ-2018, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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