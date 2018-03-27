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Лидеры Исландии отказались приезжать на ЧМ-2018 по футболу в РФ из-за отравления Скрипаля

НовостиПолитика    27.03.2018 - 03:27
Фото: логотип ЧМ-2018 по футболу в России (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: логотип ЧМ-2018 по футболу в России (facebook.com/fifaworldcup)

Исландия решила отсрочить весь двусторонний диалог на высоком уровне с российскими властями

Правительство Исландии решило проявить солидарность с Соединенным Королевством и другими западными государствами относительно реакции на химическую атаку на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, временно отстрочив двухсторонний диалог с властями России. Об этом информирует сайт правительства Исландии.

"Атака в Солсбери представляет собой серьезное нарушение международного права и угрожает безопасности и миру в Европе. Это первое агрессивное использование нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны", - говорится на сайте правительства.

Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры против России из-за нападения в Солсбери, включая Северные страны, большинство государств-членов НАТО, а также несколько стран ЕС.

"Среди мер, принятых Исландией - временная отсрочка всего двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями. Следовательно, исландские лидеры не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом", - говорится в сообщении.

Правительство Исландии считает, что до сих пор реакция России была крайне недостаточной и РФ должна дать убедительные объяснения тому, как нервно-паралитическое вещество, первоначально произведенное в советских лабораториях, использовалось для нападения на гражданских лиц в Соединенном Королевстве.

"Правительство Исландии настоятельно призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия", - информирует пресс-служба.

Ранее 26 марта ​​посол РФ в Исландии был вызван в исландский МИД и проинформирован о принятом решении.

Напомним, Великобритания приветствуют решение стран Запада выслать российских дипломатов.
 

Дело Скрипаля: российских дипломатов высылают из ряда стран (обновляется) Канада выдворяет 4 российских разведчиков под дипломатическим прикрытием
Теги публикации: Исландия, ЧМ-2018, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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