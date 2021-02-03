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Лідери Німеччини, Британії та Австрії закликали звільнити Навального

Автор: Даша Харченко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Австрії Себастьян Курц і Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали звільнити російського опозиціонера Олексія Навального. Його засудили на 3,5 роки.

Про це лідери країн написали в Twitter.

Вчора суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці.

"Вирок Олексію Навальному далекий від будь-яких стандартів правової держави. Навальний повинен бути негайно звільнений. Насильство проти мирних протестувальників має припинитися", - навів слова Меркель представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

"Рішення Олексія Навального повернутися в Росію після отруєння було по-справжньому сміливим вчинком і самовідданим Сьогоднішня постанова, навпаки, було боягузтвом і не відповідала основним стандартам правосуддя. Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений", - написав Джонсон.

"Сьогоднішній вирок Олексію Навальному у Москві неприйнятний. Я вимагаю його негайного звільнення, а також припинення насильства проти мирних демонстрантів. Правова державність і право на вільне вираження думки повинні забезпечуватися", - написав своєю чергою Курц.

Після рішення суду по Навальному у Росії почалися масові акції протесту. Повідомлялося, що затримання мітингувальників супроводжуються застосуванням грубої сили з боку правоохоронців.

Прогноз погоди
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Новини України НавальныйАнгела МеркельСебастьян КурцБорис Джонсон