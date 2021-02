Лідери Німеччини, Британії та Австрії закликали звільнити Навального

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Австрії Себастьян Курц і Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали звільнити російського опозиціонера Олексія Навального. Його засудили на 3,5 роки.

Про це лідери країн написали в Twitter.

Вчора суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці.

"Вирок Олексію Навальному далекий від будь-яких стандартів правової держави. Навальний повинен бути негайно звільнений. Насильство проти мирних протестувальників має припинитися", - навів слова Меркель представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

"Рішення Олексія Навального повернутися в Росію після отруєння було по-справжньому сміливим вчинком і самовідданим Сьогоднішня постанова, навпаки, було боягузтвом і не відповідала основним стандартам правосуддя. Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений", - написав Джонсон.

Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's rulіng was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately.