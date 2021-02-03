Лідери Німеччини, Британії та Австрії закликали звільнити Навального

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Австрії Себастьян Курц і Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали звільнити російського опозиціонера Олексія Навального. Його засудили на 3,5 роки.

Про це лідери країн написали в Twitter.

Вчора суд у Москві розглянув клопотання ФСВП про заміну умовного терміну Олексію Навальному на реальний. Політик буде відбувати покарання у в'язниці.

"Вирок Олексію Навальному далекий від будь-яких стандартів правової держави. Навальний повинен бути негайно звільнений. Насильство проти мирних протестувальників має припинитися", - навів слова Меркель представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

Kanzlerin #Merkel: "Das Urteil gegen Alexey #Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. @Navalny muss sofort freigelassen werden. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten muss aufhören." — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 2, 2021

"Рішення Олексія Навального повернутися в Росію після отруєння було по-справжньому сміливим вчинком і самовідданим Сьогоднішня постанова, навпаки, було боягузтвом і не відповідала основним стандартам правосуддя. Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений", - написав Джонсон.

"Сьогоднішній вирок Олексію Навальному у Москві неприйнятний. Я вимагаю його негайного звільнення, а також припинення насильства проти мирних демонстрантів. Правова державність і право на вільне вираження думки повинні забезпечуватися", - написав своєю чергою Курц.

Die heutige Verurteilung von Alexei @navalny in #Moskau ist inakzeptabel. Ich fordere seine sofortige Freilassung sowie ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung müssen gewährleistet werden. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 2, 2021

Після рішення суду по Навальному у Росії почалися масові акції протесту. Повідомлялося, що затримання мітингувальників супроводжуються застосуванням грубої сили з боку правоохоронців.