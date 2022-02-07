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Лідери G7 мають намір обговорити ситуацію навколо України на віртуальній зустрічі, - Bloomberg

Автор: Валерія Поліщук

Лідери країн "Великої сімки" - Німеччини, Франції, Італії, Японії, США, Канади і Великобританії - можуть провести віртуальну зустріч 24 лютого. Зокрема, вони хочуть обговорити нарощування Росією військових поблизу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерела видання, знайомих з цим питанням, метою зустрічі стане обговорення санкцій проти РФ, якщо вона зважиться на вторгнення в Україну.

Інше джерело сказало, що дата ще не визначена остаточно і може бути перенесена в залежності від того, як будуть розвиватися події.

Відносини з Росією були серед тем, що обговорювалися дипломатами країн "Великої сімки", які зустрічалися в Берліні протягом двох днів наприкінці січня.

Нагадаємо, згідно з даними Reuters російські війська готові на 70% для повномасштабного вторгнення на територію України.

Додамо, що Financial Times повідомляло про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати навчання з ядерної зброї, як попередження для НАТО, щоб Альянс не втручався у разі війни з Україною.

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Вторгнення Росії до УкраїниG7