Лідери G7 мають намір обговорити ситуацію навколо України на віртуальній зустрічі, - Bloomberg

Лідери країн "Великої сімки" - Німеччини, Франції, Італії, Японії, США, Канади і Великобританії - можуть провести віртуальну зустріч 24 лютого. Зокрема, вони хочуть обговорити нарощування Росією військових поблизу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерела видання, знайомих з цим питанням, метою зустрічі стане обговорення санкцій проти РФ, якщо вона зважиться на вторгнення в Україну.

Інше джерело сказало, що дата ще не визначена остаточно і може бути перенесена в залежності від того, як будуть розвиватися події.

Відносини з Росією були серед тем, що обговорювалися дипломатами країн "Великої сімки", які зустрічалися в Берліні протягом двох днів наприкінці січня.