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"Велика сімка" близька до договору про обмеження цін на російську нафту

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Німеччина, Понеділок 27 червня 2022 12:08
"Велика сімка" близька до договору про обмеження цін на російську нафту Фото: Путіна позбавляти доходів від нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Велика сімка" схвалить сьогодні новий пакет скоординованих дій, спрямованих на посилення тиску на Росію через її вторгнення Україні. Крім того, G7 остаточно допрацює плани щодо обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Подвійна мета лідерів G7 полягала в тому, щоб прямо націлитися на доходи Путіна, особливо за рахунок енергії, а також звести до мінімуму побічні ефекти і вплив на економіку G7 і решту світу", - сказав офіційний представник на брифінгу в кулуарах щорічного саміту G7.

Західні країни прагнуть посилити тиск на Росію, не розпалюючи і без того стрімку інфляцію, від якої особливо страждає південь планети. Обмеження цін може вдарити по кишені Кремля, фактично знизивши ціни на енергоносії.

Лідери G7 також візьмуть на себе "безпрецедентне довгострокове зобов'язання в області безпеки, щоб надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно", включаючи своєчасне надання сучасної зброї, йдеться в інформаційному бюлетені Білого дому.

Нагадавши, ціни на нафту продовжили зростання в понеділок, 27 червня, оскільки на зустрічі лідерів країн Великої сімки (G7) в Німеччині можуть бути зроблені кроки проти російського експорту нафти і газу.

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