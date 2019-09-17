Кличко має намір звернутися в Раду для розпуску Київради

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо лідери всіх п'яти фракцій міської ради не проведуть сесію в четвер, 19 вересня, він має намір звернутися до Верховної ради для розпуску Київради. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками консультацій з головами депутатських фракцій і груп щодо дострокового припинення повноважень Київради VIII скликання, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами київського мера, засідання Київради призначено на 19 вересня. Кличко зазначив, що якщо лідери фракцій не зберуться на засідання, він буде змушений звернутися до Верховної ради про припинення повноважень Київради VIII скликання.

"Якщо такого не станеться, й персональні амбіції будуть мати верх, якщо їм наплювати на інтереси киян, вони не хочуть більше працювати, тоді не залишається нічого іншого, як звертатися до Верховної ради про припинення повноважень Київради VIII скликання. Я іншого шляху, на жаль, не бачу, якщо навмисне Київрада не буде працювати", - підкреслив Кличко.

Крім того, столичний мер заявив, що Київрада повинна вирішити актуальні для міста питання, зокрема, питання соціальних виплат, надбавок педагогам, зарплат працівникам транспортної галузі та підготовки до опалювального сезону.

"Це ті питання, які треба вирішити невідкладно", - заявив Кличко.

Мер повідомив, що завтра, 18 вересня, голови проведуть засідання фракцій, з'ясувати кількість депутатів, які прийдуть на сесію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України призначив перевірку Київської міської державної адміністрації (КМДА). Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав проведення перевірки КМДА. Аудит всіх структур повинна стартувати наступного тижня і триватиме до 8 жовтня.

Крім того, згідно законопроекту про столицю, поданого до Верховної ради України, вибори мера Києва можуть відбутися 8 грудня 2019 року.