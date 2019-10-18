Лідери ЄС закликають усі держави співпрацювати з офіційним слідством MH17

Лідери країн-членів ЄС закликають усі держави співпрацювати з міжнародною Об'єднаною слідчою групою (JIT) у справі катастрофи літака малайзійських авіаліній рейсу MH17. Про це йдеться на сайті Європейської ради.

Як зазначається, Європейська рада підтверджує свою повну підтримку усіх зусиль, спрямованих на встановлення правди у цій справі.

"У зв'язку із висновками від 20 червня 2019 року Європейська рада підтверджує свою повну підтримку усіх зусиль, спрямованих на встановлення правди, справедливості та відповідальності для жертв збитого літака рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і закликає усі держави повністю взаємодіяти з чинним розслідуванням, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166", - сказано в документі.

Раніше США закликали Росію забезпечити суд над підозрюваними в катастрофі МН17.

До цього, 19 червня, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році.

Зазначимо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, в тому числі 15 членів екіпажу.