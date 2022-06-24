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Лідери ЄС звинуватять Росію у використанні газу в якості зброї, - Reuters

Фото: ЄС зберігає єдність перед газовим шантажем Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лідери ЄС у п'ятницю обговорять, як блок впорається без російського газу. Очікується, що вони звинуватять Москву у використанні енергії в якості зброї за рахунок скорочення поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з проектом заяви саміту, лідери ЄС покладуть провину за стрімке зростання інфляції і уповільнення глобального зростання на війну Росії проти України, що почалася рівно чотири місяці тому.

Після безпрецедентних західних санкцій, введених у зв'язку з вторгненням, більше десяти європейських країн зіткнулися зі скороченням поставок газу з Росії, що викликало пошуки альтернативних джерел поставок по всьому блоку.

"Це тільки питання часу, коли росіяни перекриють всі поставки газу", - заявив один представник ЄС перед п'ятничними переговорами.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек попередив, що його країна зіткнеться з нестачею газу, якщо поставки з Росії залишаться такими ж низькими, як зараз, і деякі галузі промисловості доведеться закрити взимку.

Італійські газети повідомили в п'ятницю, що Рим закликав лідерів ЄС знову зібратися на виняткову зустріч в середині липня, щоб обговорити можливе обмеження цін на російський газ, на чому наполягає прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Заява лідерів ЄС

Згідно з п'ятничним проектом, лідери звернуться до Єврокомісії із закликом запропонувати рішення з енергопостачання у відповідь на те, що Москва використовує газ в якості зброї.

Вони також підкреслять, що їх економіки залишаються фундаментально сильними, і пообіцяють залишатися єдиними у відповідь на виклики, пов'язані з війною Росії проти України.

Інфляція в 19 країнах, що використовують євро, підскочила до рекордно високого рівня, перевищивши 8%, і виконавчий директор ЄС очікує, що економічне зростання цього року знизиться до 2,7%.

У своїй заяві лідери вимагатимуть, щоб Єврокомісія прагнула забезпечити енергопостачання за доступними цінами. Комісія досі не представила жодних пропозицій, оскільки це питання дуже складне і викликає розбіжності, а деякі країни вважають, що імпортна ціна може зруйнувати ринок і погіршити ситуацію.

Нагадавши, Німеччина зіткнеться з нестачею газу, якщо поставки "Газпрому" залишаться на такому ж низькому рівні, як зараз. Деякі галузі доведеться закрити, якщо газу не вистачить на зиму, заявив міністр економіки Роберт Хабек.

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