Лідери ЄС можуть продовжити санкції проти РФ за анексію Криму наступного тижня

Лідери країн-членів Європейського союзу можуть продовжити санкції проти Росії за анексію Криму наступного тижня. Заходи пролонгують ще на півроку.

Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Лідери ЄС дадуть зелене світло на продовження економічних санкцій щодо Росії на 6 місяців під час відеоконференції Європейської ради на наступному тижні. Це буде офіційно оформлено через кілька тижнів", - зазначив журналіст.

Відзначимо, в березні ЄС продовжив санкції у відношенні фізичних осіб та організацій Росії, які причетні до "підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України". Зокрема, обмеження на банківські операції продовжили для 182 осіб і 135 організацій, їм також забороняється в'їзд на територію ЄС.

Дані санкції будуть діяти протягом півроку. У попередній раз їх пролонгували 13 вересня 2019 року.

Нагадаємо, вчора посли країн-членів Євросоюзу вирішили продовжити санкції, введені ЄС після незаконної анексії Криму Російською Федерацією, ще на один рік.

Як писало РБК-Україна, раніше Йозвяк анонсував, що 10 червня постійні представники країн ЄС мають намір схвалити продовження кримських санкцій проти РФ.