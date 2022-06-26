Лідери "Великої сімки" прогнозують глобальну економічну кризу
Лідери країн "Великої сімки" стурбовані економічною кризою, що насувається, на тлі уповільнення зростання світової економіки та різкого збільшення інфляції. Керівники країн G7 обговорили пов'язані з цим ризики в ході робочої наради зі світової економіки.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Всі члени "Великої сімки" стурбовані кризою, з якою ми стикаємося, — падінням темпів зростання економіки в деяких країнах, збільшенням інфляції, нестачею сировини, перебоями в постачанні енергоресурсів — сумарно всі ці фактори обіцяють чималі проблеми", — заявив Шольц.
Раніше повідомлялося, що країни-учасниці "Великої сімки" візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації.
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