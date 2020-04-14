КНДР запустила крилаті ракети у бік Японського моря

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Крилаті ракети, подолавши близько 150 км, впали у Японському морі

Сьогодні, 14 квітня, в КНДР запустили декілька крилатих ракет у напрямку Японського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як повідомляється, крилаті зенітні ракети типу "повітря-земля" випустили зранку з районів поблизу міста Мунчон у напрямок північного сходу, де вони подолали 150 км та впали у Японському морі. Також неподалік від місця запуску ракет спостерігалася активність винищувачів виробництва російської компанії "Сухой".

Випробування пройшли напередодні дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена, що є національним святом. Також вони могли бути пов'язані з нагоди парламентських виборів, які мають пройти завтра.

Нагадаємо, Північна Корея провела успішні випробування надважкої багатозарядної пускової установки. Випробування пройшли успішно, найближчим часом встановлення планують поставити у військові частини.

Крім того, раніше повідомлялося, що КНДР активізувала ракетні випробування в умовах пандемії коронавірусу. Країна випустила в океан дві балістичні ракети ближнього радіусу дії, що стало 8 і 9 запуском ракет в цьому місяці.