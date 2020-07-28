Лідером української групи в ТКГ скоріше за все стане Резніков, - представник ОРДЛО

Українську делегацію у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі скоріше за все очолить віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резинков. Сьогодні стало відомо, що її покинув другий президент Леонід Кучма.

Про це заявив представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш в ефірі "України 24".

За його словами, таке рішення було б цілком логічним.

"Я вважаю, що лідером групи, скоріше за все, стане Олексій Резніков. Оскільки за час моєї роботи в ТКГ я Кучму якраз жодного разу там не бачив", - сказав Гармаш.

Крім того, за його словами, після новини про відставку Кучми, Росія думає над тим, щоб змінити склад своєї делегації.

"Щодо реакції Росії мені цікавий цей момент, тому що у Кучми і Гризлова, який був свого часу головою Держдуми Росії, приблизно однаковий статус, і вони дуже серйозно до нього ставляться. Тому я припускаю можливість того, що і Гризлов тепер захоче вийти, але не факт, що його відпустять", - пояснив він.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що наразі не знає, хто замінить Леоніда Кучму у Тристоронній контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

РБК-Україна писало, що Кучма йде з посади глави української делегації в ТКГ після того, як керував нею з червня 2019 року.