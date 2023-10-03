Бывших лидеров Нагорного Карабаха задержали в Азербайджане, - СМИ

В данный момент о задержании бывших лидеров сообщает азербайджанская СМИ. Власти Азербайджана не сообщали о задержании и не комментировали заявления СМИ.

Что известно о задержанных

Аркадий Гукасян в 1992 году был назначен министром иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики. В этой должности он представлял НКР на международных переговорах о статусе Нагорного Карабаха. В 1997 году Гукасян был избран президентом НКР.

Бако Саакян был третьим президентом Нагорного Карабаха, избранным в 2007 году. Он занимал этот пост до 2020 года. Саакян был сторонником более тесного сотрудничества с Арменией и выступал против переговоров с Азербайджаном о статусе Нагорного Карабаха.

Давид Ишханян трижды избирался в парламент НКР. В 2023 году он был избран председателем Национального собрания НКР.

Ранее, мы писали, что Азербайджан арестовал одного из "лидеров" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Он возглавлял "правительство республики" в октябре 2022 года, но в феврале 2023 был отстранен.

Война в Нагорном Карабахе

В сентябре Азербайджан объявил о начале "антитеррористической операции" на территории Нагорного Карабаха. Баку потребовал вывести армянские войска и ликвидировать парламент "республики". В итоге НКР капитулировала.

В конце сентября 2023 года президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Согласно документу, все государственные учреждения и организации НКР должны быть распущены до 1 января 2024 года.