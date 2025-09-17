Без лидеров, но с сыном Шевченко: сборная Украины U-20 объявила состав на чемпионат мира

Клубы заблокировали лидеров

На мировом форуме, матчи которого пройдут с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили, "сине-желтые" будут выступать не в оптимальном составе. Участие некоторых футболистов заблокировали их клубы.

В частности немецкий "Нюрнберг" не отпустил форварда Артема Степанова, итальянский "Эмполи" - нападающего Богдана Попова, а венгерская "Кишварда" - голкипера Илью Поповича.

Их примеру последовали и украинские клубы. Так львовские "Карпаты" не отпустили голкипера Назара Домчака, луганская "Заря" - полузащитников Романа Саленко и Андрея Маткевича и нападающего Игоря Горбача, а киевское "Динамо" - центрбека Тараса Михавко.

Кто в заявке

В итоговую заявку попал 21 футболист из 18-ти клубов. 9 из них - легионеры.

Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ

Вратари: Станислав Ванивский ("Сталь" Жешув, Польша), Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Маркиян Бакус (ЛНЗ).

Защитники: Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус (оба - "Металлист"), Николай Киричок ("Карпаты"), Владислав Кисиль ("Понферрадина", Испания), Максим Мельниченко ("Полесье"), Максим Деркач ("Тукумс 2000", Латвия), Алексей Гусев ("Кудривка").

Полузащитники: Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), Артур Шах ("Карпаты" Львов), Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), Даниил Ващенко ("Александрия"), Матвей Панченко ("Металлист 1925"), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия), Виталий Катрич ("Ингулец"), Ярослав Караман ("Полесье").

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо"), Александр Пищур (ЕТО, Венгрия).

Украина на ЧМ-2025: с кем и когда сыграет

В среду, 17 сентября, наша команда возьмет курс на Южную Америку. Уже в Чили, в ночь с 21-го на 22 сентября (начало - 0:00 по Киеву) сине-желтые проведут контрольный матч с другим участником форума - Австралией.

В групповом раунде ЧМ "сине-желтые" сыграют в группе B с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.

Расписание матчей сборной Украины

27 сентября, 23:00. Украина - Южная Корея

30 сентября, 23:00. Украина - Панама

3 октября, 23:00. Украина - Парагвай

Всего участие в форуме примут 24 команды. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третье место, выйдут в 1/8 финала.