Лидеры по зарплате. Кто в Украине зарабатывает больше всего: список вакансий

Рейтинг профессий с самыми большими зарплатами в Украине продолжают возглавлять IT-специалисты. В других сферах работодатели также предлагают высокий доход для квалифицированных кадров с опытом. В то же время растет уровень оплаты труда по вакансиям с низкой конкуренцией среди соискателей.

Подробнее о том, по каким вакансиям в Украине сейчас предлагают самые большие зарплаты, рассказывает РБК-Украина в материале ниже.

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У кого в Украине самые большие зарплаты

На украинском рынке труда лидерство по уровню зарплаты принадлежит представителям отрасли IT. С учетом навыков и квалификации программисты могут рассчитывать на доход более 100 тыс. грн. Кроме того, высокие зарплаты традиционно имеют специалисты на руководящих должностях.

Однако в других отраслях работодатели также предлагают достойный уровень оплаты труда при условии, что работник имеет квалификацию и опыт, за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.

К тому же, часто работодатели требуют от претендентов на высокооплачиваемые должности знания иностранного языка, умения работать в стрессовых ситуациях, гибкости, коммуникабельности, мобильности и адаптивности.

По запросу РБК-Украина в Государственной службе занятости (ГСЗ) привели примеры предложений работы с самыми высокими зарплатами от "Единого портала вакансий":

инженер-программист – 110 тыс. грн,

агроном – 100 тыс. грн,

бухгалтер – 92 тыс. грн,

станочник деревообрабатывающих станков – 85 тыс. грн,

водитель международных перевозок – 80 тыс. грн,

менеджер по снабжению – 76 тыс. грн,

машинист экскаватора – 67 тыс. грн,

врач – 60 тыс. грн,

тракторист-машинист – 60 тыс. грн,

журналист – 54 тыс. грн.

Более 40 тыс. грн предлагают по вакансиям слесаря ​​– 48 тыс. грн, токарю – 40 тыс. грн, электрогазосварщику – 40 тыс. грн, повару – 40 тыс. грн.

Фото: Топ высокооплачиваемых вакансий возглавляют "айтишники" (freepik.com)

Стоит добавить, что во время полномасштабной войны выросли зарплаты специалистов в рядах Сил обороны. В зависимости от выполнения боевых задач и распоряжений уровень выплат военнослужащему может достигать от 25 тыс. до 200 тыс. грн.

ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий

Кроме айтишников, руководителей и военных, на кадровом портале Work.ua работодатели предлагают высокий средний уровень дохода специалистам в отраслях стоматологии, автотранспорта, недвижимости.

Эндодонтист. Средняя зарплата 55 тыс. грн

Стоматолог, специализирующийся на лечении зубов с помощью микроскопа, может зарабатывать в среднем 55 тысяч гривен, но в вакансиях отмечают и большие зарплаты.

Водитель-международник. Средняя зарплата 50 тыс. грн

Водителям на международные перевозки предлагают уровень дохода от 50 до 120 тыс. грн. Обязательно наличие удостоверения соответствующей категории, опыт работы на крупногабаритном транспорте, наличие загранпаспорта. Есть вакансии с бронированием работников.

Керамист (зубной техник). Средняя зарплата – 47,5 тыс. грн

Это специалист по изготовлению зубных протезов, коронок. В вакансиях указывают уровень зарплаты до 100 тыс. грн. Среди требований – опыт, навыки работы со специализированными программами.

Рихтовщик. Средняя зарплата в 45 тыс. грн

В обязанности рихтовщика/автомаляра входит покраска авто или отдельных деталей, рихтовочные, арматурные работы, сварка, замена деталей, анализ повреждения автомобилей. Основным требованием к соискателям является опыт работы. В зависимости от квалификации зарплата может достигать 100 тыс. грн.

Риелтор. Средняя зарплата в 40 тыс. грн

Основные требования к претендентам на вакансию риелтора – навыки ведения переговоров и умение убеждать. Работодатели предлагают обучение и гибкий рабочий график. Однако в большинстве вакансий уровень оплаты зависит от количества завершенных сделок.

Конкуренция за специалистов. Средние зарплаты и кому предлагают больший доход

ГСЗ отмечает, что на "Едином портале вакансий" на начало сентября 2024 средний размер предложенной заработной платы в вакансиях по Украине составил 20 тыс. грн.

Наибольшая средняя заработная плата по сферам деятельности была: в ІТ (31 тыс. грн), в сфере недвижимости (29 тыс. грн), в сфере автобизнеса (29 тыс. грн), в сфере HR (28 тыс. грн).

В то же время в аналитическом отчете Work.ua за август представлены данные об увеличении средней зарплаты по стране на 2,4% до 21,5 тыс. грн (средняя зарплата, которую указывают работодатели в вакансиях на портале).

В категории "Транспорт, автобизнес" рост был самым большим – 5% (30 тыс. грн). Специалисты портала подчеркивают, что именно в этой области наблюдается меньше соискателей работы. Вероятно, с увеличением предлагаемого уровня оплаты работодатели пытаются конкурировать за работников.

В частности, речь идет о вакансиях водителей такси, водителей-экспедиторов, логистов, диспетчеров грузоперевозок, автомехаников, размещенных в разделе "Транспорт, автобизнес".

Скриншот Work.ua

В ряде других категорий за последний месяц также выросли средние зарплаты:

Телекоммуникации и связь – 24 тыс. грн (+4% к июлю);

Финансы, банк – 19 тыс. грн (+3%);

Дизайн, творчество – 22,5 тыс. грн (+3%);

Секретариат, делопроизводство – 19 тыс. грн (+3%);

Юриспруденция – 20,5 тыс. грн (+2%);

Медицина, фармацевтика – 21,5 тыс. грн. (+2%).

При подготовке материала использовались: информация от Государственной службы занятости в ответ на запрос РБК-Украина, данные аналитического отчета кадрового портала Work.ua за август 2024.