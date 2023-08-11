Лидеры Западной Африки решили активировать резервные силы для возможного вторжения в Нигер

Представители блока Ecowas в Западной Африке в ходе саммите в Нигерии в четверг приказали разместить резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере несмотря на то, что хунта угрожает убить свергнутого президента в случае интервенции.

О составе, местонахождении и предполагаемой дате развертывания любых сил военного вмешательства в блоке не сообщали.

Как отметил президент комиссии Ecowas Омар Алье Турей, он может только подтвердить решения "военных властей субрегиона о развертывании резервных сил сообщества". Он также добавил, что дальнейшие действия блока будут предприниматься совместно, а не какой-либо одной страной.

"Это не одна страна против другой страны. У сообщества есть инструменты, под которыми подписались все члены", - заявил Турей.

На встрече в четверг присутствовали 9 из 11 глав государств, в том числе президенты Сенегала, Ганы, Кот-д'Ивуара, Того, Бенина, Гвинеи-Бисау и Сьерра-Леоне. На саммите за закрытыми дверями также приняли участие лидеры Мавритании и Бурунди, не входящие в Ecowas.

"Крайне важно, чтобы мы уделяли первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу в качестве основы нашего подхода", - отметил президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу, который в настоящее время возглавляет блок.

После саммита глав государств в столице Нигерии Абудже блок обязался ввести санкции, запретить поездки и заморозить активы в отношении тех, кто препятствует возвращению к власти демократически избранного президента Базума.

"Ни один вариант не рассматривается, включая применение силы в качестве крайней меры. Я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям мы сможем добиться мирного урегулирования в качестве дорожной карты для восстановления стабильности и демократии в Нигере. Еще не все потеряно", - заявил президент Нигерии Тинубу.

Было зачитано официальное заявление, в котором содержалась резолюция с просьбой к начальникам обороны блока "немедленно активировать резервные силы Ecowas со всеми их элементами".

В другой резолюции говорилось о приказе о "развертывании резервных сил Ecowas для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер", за которой сразу же следовала другая, в которой говорилось о восстановлении такого порядка "мирными средствами".

Государственный переворот в Нигере

В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума взяла его в заложники и начала государственный переворот. После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером Нигера.

Страны Западной Африки 31 июля пригрозили хунте вторжением в случае, если она не отпустит президента за 7 дней. Их условие не выполнили.

По данным СМИ, сейчас четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч своих солдат.

Военные Нигера заявили в разговоре с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время ее визита в страну, что убьют захваченного в заложники президента Базума, если соседние страны попытаются осуществить военное вмешательство с целью восстановления его правления.

Более подробно о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.