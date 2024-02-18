Лидеры Армении и Азербайджана встретились в Мюнхене после обострения на границе

В роли посредника на встрече армянского и азербайджанского лидеров был канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам Пашиняна, на столе переговоров был важный вопрос - подтверждение сторонами договоренностей, достигнутых во время четырехсторонней встречи в Праге и во время встречи в Брюсселе.

"Достигнуты договоренности, что министры иностранных дел встретятся в ближайшее время, после чего также состоится встреча по демаркации границы. В общем, если достигнутые договоренности будут соблюдаться, то реализация договоренностей будет способствовать снижению пограничной напряженности, еще раз говорю, если договоренности будут соблюдаться. Со своей стороны, конечно, мы полны решимости придерживаться этих договоренностей", - сказал он после встречи.

Также Пашинян добавил, что встреча министров иностранных дел должна быть посвящена дальнейшему обсуждению и согласованию мирного договора.

"Конечно, ряд статей мирного соглашения согласован, но ряд принципиальных статей еще не согласован, работа в этом направлении должна вестись, и мы согласились проводить эту работу", - пояснил армянский премьер.

В то же время азербайджанский президент Алиев назвал встречу конструктивной и отметил, что уже достигнуты договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, демаркации границ и проведению переговоров по мирному договору.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

В сентябре 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, спорном регионе, который по международным договорам принадлежит Азербайджану, но де-факто был захвачен Арменией. После этого в регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона, а Пашинян признал, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

Уже в январе 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны создали основные условия для подписания мирного договора.

Впрочем, уже 13 февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов. После чего Пашинян обвинил Алиева в подготовке полномасштабной войны с Арменией.

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