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Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к полномасштабной войне

Четверг 15 февраля 2024 18:45
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Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к полномасштабной войне Фото: Никола Пашинян, премьер-министр Армении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Азербайджан планирует военные действия на границе с перспективой превращения эскалации в полномасштабную войну против Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio France internationale, которое цитирует премьер-министра Армении Николу Пашиняна.

"Наш анализ показывает, что Азербайджан хочет начать военные действия на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации в полномасштабную войну против Армении... Это намерение прочитывается во всех заявлениях и действиях Азербайджана", - заявил Пашинян во время заседания правительства.

Как пишет издание, Ереван обеспокоен тем, что Азербайджан, ободренный успехом в Карабахе, может вторгнуться на территорию Армении, чтобы создать сухопутный мост к эксклаву Нахичевань.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии. Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

Уже в январе 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны создали основные условия для подписания мирного договора.

Впрочем, уже 13 февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов. Армянская сторона имеет раненых.

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