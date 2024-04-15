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Лидеры партий в Конгрессе достигли "консенсуса" о помощи Украине и Израилю, - сенатор

Фото: лидер большинства в Сенате США Чак Шумер (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Между президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и лидерами Конгресса во время воскресного телефонного разговора был "консенсус" о том, что законодателям необходимо предпринять быстрые действия, чтобы направить помощь Украине и Израилю.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Американский сенатор на пресс-конференции в Нью-Йорке выразил "надежду", что на этой неделе можно "что-то сделать, чтобы помочь обеим странам".

Перед этим в воскресенье, 14 апреля, Байден пообщался с лидером большинства в Сенате Шумером, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства в Палате представителей Хакиемом Джеффрисом и лидером меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом.

По словам Шумера, лучший способ направить помощь Украине и Израилю - это рассмотреть и принять Палатой представителей одобренную Сенатом дополнительную программу национальной безопасности, которая включает помощь обеим этим странам. Речь идет о принятом Сенатом в феврале пакете на 95 миллиардов долларов, который Джонсон до сих пор не вынес на голосование.

Вопрос помощи Украине от США

Ранее сообщалось, что в США закончились деньги на финансирование помощи Украине, а вопрос выделения новых средств находится на рассмотрении Конгресса еще с минувшей осени. Сдвиг в вопросе произошел в феврале, когда Сенат одобрил законопроект, предусматривающий средства на помощь Украине, Израилю и другим партнерам США.

Напомним, что для Украины в рамках этого законопроекта предусмотрено более 60 млрд долларов.

Однако Палата представителей до сих пор не рассмотрела документ, поддержанный Сенатом. Спикер Палаты Майк Джонсон отказывался ставить этот законопроект на голосование. В частности, из-за позиции Дональда Трампа, оказывающего значительное влияние на Республиканскую партию.

На днях Трамп после встречи с Джонсоном заявил, что не против американской помощи Украине. Но, по его словам, она не должна быть "подарком". Таким образом, Трамп поддержал идею помощи Украине в кредит, с которой выступали в Республиканской партии.

Добавим, 14 апреля глава разведывательного комитета Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявил, что Палата представителей США на этой неделе рассмотрит вопрос финансирования помощи Украине в войне с РФ. Ожидается, что этот вопрос получит преимущественную поддержку конгрессменов.

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