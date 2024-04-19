Лидеры парламентов стран Балтии призвали Конгресс США одобрить помощь Украине

Помощь Украине от США

С сентября 2023 года американские законодатели не могут прийти к единому мнению о выделении нового пакета помощи Украине. Столкнувшись с сопротивлением со стороны республиканцев, законопроект застрял в Конгрессе.

В попытке преодолеть разногласия и возобновить поддержку Украины, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с предложением разделить комплексный законопроект Сената, объединяющий помощь Украине, Израилю и Тайваню, на четыре отдельных законопроекта.

Данный шаг позволит ускорить процесс рассмотрения и утверждения помощи Украине, выделив ей 60 млрд долларов в рамках отдельного законопроекта.

Также Майк Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине "критически важно".

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