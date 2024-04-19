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Лидеры парламентов стран Балтии призвали Конгресс США одобрить помощь Украине

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Главы парламентов стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы - совместно обратились к Конгрессу США с призывом принять дополнительный пакет помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WEB.

"Европа предпринимает исторические шаги по укреплению своей обороноспособности, но для этого неизбежно требуется время - время, которого у Украины нет. Вот почему помощь США необходима в этот критический момент, пока обороноспособность Европы не вступила в силу и мы не сделали еще больше, чтобы помочь Украине", - написали они спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону.

Помощь Украине от США

С сентября 2023 года американские законодатели не могут прийти к единому мнению о выделении нового пакета помощи Украине. Столкнувшись с сопротивлением со стороны республиканцев, законопроект застрял в Конгрессе.

В попытке преодолеть разногласия и возобновить поддержку Украины, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с предложением разделить комплексный законопроект Сената, объединяющий помощь Украине, Израилю и Тайваню, на четыре отдельных законопроекта.

Данный шаг позволит ускорить процесс рассмотрения и утверждения помощи Украине, выделив ей 60 млрд долларов в рамках отдельного законопроекта.

Также Майк Джонсон заявил, что предоставление летальной помощи Украине "критически важно".

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