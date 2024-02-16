Лидеры стран "Большой семерки" проведут встречу 24 февраля, - ANSA

По данным источников итальянского национального информагентства в правительстве страны, предстоящая встреча Группы семи состоится виртуально.

Соответствующий саммит международного клуба правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) будет проводиться в режиме видеоконференции, как и на первую годовщину широкомасштабной военной агрессии России против Украины.

Напомним, в прошлом году 24 февраля виртуальная встреча G7 проводилась с участием выступавшего онлайн президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее СМИ сообщали, что Италия надеется использовать председательство в G7 для усиления поддержки Украины.

Поддержка Украины со стороны Италии

В декабре прошлого года правительство Италии приняло решение, позволяющее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Это решение должно было поддержать парламент страны.

Также сообщалось, что 8 февраля Палата депутатов Италии дала "зеленый свет" на продление военной помощи Украине.

Вчера премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время совместной пресс-конференции с румынским коллегой Марчелом Чолаку призвала страны НАТО сохранять единство в вопросе поддержки Украины.