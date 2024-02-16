Лидеры стран "Большой семерки" проведут встречу 24 февраля, - ANSA

Лидеры стран "Большой семерки" G7 под председательством Италии проведут в этой стране первый саммит 24 февраля, то есть во вторую годовщину широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
По данным источников итальянского национального информагентства в правительстве страны, предстоящая встреча Группы семи состоится виртуально.
Соответствующий саммит международного клуба правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) будет проводиться в режиме видеоконференции, как и на первую годовщину широкомасштабной военной агрессии России против Украины.
Напомним, в прошлом году 24 февраля виртуальная встреча G7 проводилась с участием выступавшего онлайн президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее СМИ сообщали, что Италия надеется использовать председательство в G7 для усиления поддержки Украины.
В декабре прошлого года правительство Италии приняло решение, позволяющее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Это решение должно было поддержать парламент страны.
Также сообщалось, что 8 февраля Палата депутатов Италии дала "зеленый свет" на продление военной помощи Украине.
Вчера премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время совместной пресс-конференции с румынским коллегой Марчелом Чолаку призвала страны НАТО сохранять единство в вопросе поддержки Украины.
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