Лидеры стран ЕС на саммите обсудят миграцию в Европе и помощь Украине

Миграция станет главной темой саммита лидеров стран Европейского Союза 17 октября. Среди других тем повестки дня - подтверждение лидерами своей непоколебимой поддержки Украины в ее защите от вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Также на саммите ожидается призыв к прекращению огня и деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке.

Однако самой острой дискуссией станет вопрос о том, как бороться с нелегальными мигрантами, прибывающими в этот блок из 27 стран по суше с востока и по морю с юга. Большинство правительств ЕС считают это политическим и связанным с безопасностью риском, который подпитывает рост популистских и крайне правых партий и влияет на выборы.

"Миграция... станет основным предметом обсуждения. Мы... сосредоточимся на конкретных мерах по предотвращению нелегальной миграции, включая усиление контроля на наших внешних границах, укрепление партнерских отношений и усиление политики возвращения", - написал глава дипломатии ЕС Шарль Мишель в пригласительном письме лидерам ЕС.

Число нелегальных мигрантов, прибывших в Европу в прошлом году, составило менее трети от 1 миллиона, зафиксированного во время миграционного кризиса 2015 года. По данным пограничного агентства ЕС Frontex, за первые девять месяцев этого года их число сократилось еще больше - до 166 тысяч человек.

Однако число людей, прибывающих на границу ЕС с Беларусью, выросло на 192% в годовом исчислении в январе-сентябре и составило 13 195 человек, а число прибывших на испанские Канарские острова у западного побережья Африки удвоилось и составило 30 616 человек, сообщает Frontex.

Дипломаты отметили, что, хотя количество нелегальных мигрантов сокращается, общественное восприятие меняется, что обусловлено возмущением по поводу таких инцидентов, как нападение с ножом боевика "Исламского государства" в Золингене в Германии в августе.

Польша призывает ЕС занять позицию против использования Россией и Беларусью мигрантов в качестве оружия против ЕС и других стран, а также призывает к ужесточению законов о высылке нелегальных мигрантов.

Визит Зеленского

В саммите примет участие президент Владимир Зеленский и представит план победы, который, по его словам, может положить конец войне "не позднее следующего года". Кроме того, Зеленский представит этот план на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он уже представил план из пяти пунктов, который, по словам Зеленского, имеет три секретных приложения, ключевым западным лидерам, таким как президент США Джо Байден. Хотя они выразили решительную поддержку Киеву, никто не дал плану полного одобрения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 16 октября, что план представляет собой "сильный сигнал" от Зеленского, но добавил: "Это не значит, что я могу сказать, что поддерживаю весь план. Это было бы немного сложно, потому что есть много вопросов".

Рютте заявил, что 32 государства-члена НАТО должны будут подробно обсудить план, чтобы лучше его понять.

"Возможно, у вас будут разные взгляды на отдельные аспекты плана, но это не значит, что мы не поддерживаем Украину полностью", - сказал он.