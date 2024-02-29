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Лидеры Конгресса нашли решение, которое поможет отложить шатдаун, - Politico

Фото: лидеры Конгресса нашли решение, которое поможет отложить шатдаун (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лидеры Конгресса США в ходе дискуссий достигли соглашения по нескольким законопроектам в рамках бюджетной резолюции, что позволит сдвинуть сроки частичной остановки работы нескольких министерств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, ведущие члены Конгресса заключили временное соглашение по законопроектам, затрагивающим, в частности, финансирование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также Министерства жилищного строительства и городского развития.

При этом шатдаун Пентагона и министерств внутренней безопасности, труда, здравоохранения и образования конгрессмены договорились отложить до 22 марта. У Сената и Палаты представителей есть всего два дня на то, чтобы принять временные резолюции, иначе 2 марта может произойти частичная остановка деятельности правительства.

Напомним, что шатдаун в США наступает в том случае, если Конгресс не успевает одобрить, а президент своей подписью утвердить финансирование работы федеральных органов власти.

Что предшествовало

Напомним, 27 февраля президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса. Главными темами переговоров должны были стать избежание шатдауна и помощь Украине.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер по итогам встречи рассказал, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон неоднозначно дал понять, что хочет избежать шатдауна. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис после переговоров также отметил, что есть оптимизм в вопросе избежания шатдауна.

Также ранее сообщалось, что Байден 19 января подписал законопроект о временном бюджете страны, который позволил отсрочить шатдаун до конца февраля.

 

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