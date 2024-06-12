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Лидеры G7 на саммите согласуют кредит для Украины на 50 млрд долларов, - Bloomberg

Фото: Украина может получить кредит на 50 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) в ходе саммита 13-15 июня договорятся о кредите для Украины на 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Неназванный официальный представитель Елисейского дворца рассказал изданию, что для такого кредита все еще необходимо будет доработать технические решения уже после саммита G7. 

По словам источника Bloomberg, для окончательного решения насчет кредита может понадобиться еще некоторое время. 

Журналисты уточняют, что 50 млрд долларов кредита для Украины хотят выделить до конца 2024 года. 

Отметим, сегодня, 12 июня, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказывал о том, что дискуссии насчет 50 млрд долларов для Украины достигли значительного прогресса. 

Что предшествовало

Напомним, 24 мая стало известно о том, что министры финансов стран G7 договариваются о кредите для Украины за счет прибыли от замороженных российских активов.

Позже издание Financial Times писало, что США готовы предоставить Украине 50 млрд долларов кредита в таком формате. Но для этого Евросоюз должен бессрочно продлить санкции против России. Сейчас блок продлевает ограничение каждые шесть месяцев.

Инициатива станет предметом обсуждений в ходе переговоров лидеров "Большой семерки" на саммите в Апулии (Италия), который начнется уже завтра, 13 июня.

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