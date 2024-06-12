Лидеры G7 на саммите согласуют кредит для Украины на 50 млрд долларов, - Bloomberg

Неназванный официальный представитель Елисейского дворца рассказал изданию, что для такого кредита все еще необходимо будет доработать технические решения уже после саммита G7.

По словам источника Bloomberg, для окончательного решения насчет кредита может понадобиться еще некоторое время.

Журналисты уточняют, что 50 млрд долларов кредита для Украины хотят выделить до конца 2024 года.

Отметим, сегодня, 12 июня, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказывал о том, что дискуссии насчет 50 млрд долларов для Украины достигли значительного прогресса.