Лидеры G7 в годовщину вторжения пообещают новую помощь Украине, - Bloomberg

Лидеры стран "Большой семерки" на этой неделе постараются заверить Украину в том, что их поддержка не ослабнет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно проекту заявления "Большая семерка" призовет Россию "полностью" и "безоговорочно вывести свои войска" из Украины и пообещает никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или в будущем на оккупированных территориях. Проект подлежит обсуждению и может измениться до его публикации.
Лидеры "Большой семерки" планируют провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским 24 февраля, в годовщину со дня вторжения России в Украину. В этом году война снова станет главным пунктом повестки дня "Большой семерки", а Италия будет председательствовать в группе перед саммитом лидеров в июне.
Союзники Киева пообещают увеличить свою военную помощь, а также возможности по производству и доставке оружия, поскольку Украина сталкивается с нехваткой артиллерии и перспективой длительного тупика на фронте. Киев также сталкивается с неопределенностью в отношении поддержки со стороны своего самого важного союзника, США. Помощь в размере 60 млрд долларов по-прежнему находится в Конгрессе.
Тем временем, "Большая семерка" будет приветствовать недавно одобренный Европейским Союзом пакет помощи в размере 50 млрд евро и обязательство Японии предоставить Украине дополнительные 4,5 млрд долларов в этом году.
"Большая семерка" введет новые санкции против России и удвоит усилия по обеспечению ограничения цен на российскую нефть. Это также подорвет способность Кремля обходить торговые ограничения, особенно через третьи страны и компании. Союзники осудят Северную Корею за предоставление России баллистических ракет, призовут Иран прекратить оказывать Москве военную помощь и выразят обеспокоенность по поводу товаров, используемых в военных целях, поставляемых через Китай.
Последние санкции ЕС, одобренные на этой неделе, наложат ограничения на Северную Корею и впервые будут ограничивать экспорт компаний в Китае.
"Большая семерка" вновь подтвердит, что активы российского центрального банка будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не согласится возместить ущерб, который она нанесла Украине. Но заявление лишь отметит дискуссии о получении компенсации от России, поскольку страны по-прежнему расходятся во мнениях по поводу возможности их использования.
Великобритания и США подталкивают союзников по "Большой семерке" к полной конфискации активов центральных банков, причем Канада открыта для этой идеи. Европейские члены группы, особенно Франция и Германия, в настоящее время выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может нанести ущерб стабильности евро, а также создать опасный прецедент.
Заявление "Большой семерки" также подтвердит приверженность союзников плану Зеленского по справедливому миру в соответствии с такими принципами ООН, как территориальная целостность и суверенитет, а также еще раз отметит, что Кремль не достиг своих военных целей.
"Большая семерка" также будет стремиться к взаимодействию с "Большой двадцаткой", где многие ключевые страны так называемого Глобального юга, включая Бразилию и Индию, в основном сохраняют нейтралитет перед лицом российской агрессии.
Президент Владимир Путин не смог достичь своей цели по подчинению Украины, и россияне платят высокую цену за безрассудные действия его правительства, говорится в проекте заявления. Путин "истощил свои ресурсы для финансирования ненужной войны, разлучил русские семьи и унес сотни тысяч жизней россиян", - говорится в нем.
Напомним, президент Владимир Зеленский примет участие в онлайн-саммите стран группы G7, который состоится 24 февраля. По результатам саммита будет принята совместная декларация.