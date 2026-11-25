По данным издания, Балтийское море превратилось в одну из самых опасных точек напряжения между Москвой и Западом.

Россия транспортирует по этому пути более 60% своей морской нефти, питающей ее военную экономику, однако акватория оцеплена странами НАТО.

На фоне задержаний танкеров "теневого флота" РФ и заявлений отдельных европейских политиков о возможности перекрытия Финского залива в Москве усилились опасения по поводу морской блокады.

В ответ Кремль прибег к агрессивным шагам, приказав военным кораблям с ракетами, способными нести ядерные боеголовки, конвоировать нефтяные танкеры - за год германская береговая охрана зафиксировала 260 таких случаев.

Ситуацию обостряли инциденты на море, в том числе едва не столкновение российского корвета "Сообразительный" с немецкой береговой охраной в июне, обстрел сигнальными ракетами датского вертолета в сентябре и блокирование доступа к аварийному танкеру у острова Борнхольм в октябре.

Более того, в сентябре Москва направила НАТО письменное предупреждение о готовности нанести превентивные ядерные удары для защиты своих интересов на Балтике даже без прямого нападения на российскую территорию.

Из-за риска неконтролируемой эскалации Пентагон в конце октября призвал балтийских союзников смягчить риторику, а Хельсинки и Осло решили действовать напрямую.

Поскольку официальные дипломатические сигналы не давали результата, скандинавские лидеры обратились к российскому олигарху, прибывшему в Норвегию для консультаций с чиновниками, после чего вернулся в Москву и передал послание Путину.

Уже 27 октября состоялся телефонный разговор с участием Стубба, Стере и Путина. Официально ее темой было прекращение войны в Украине, но фактически лидеры стремились развеять опасения Кремля по поводу морской блокады.

"Мы не намерены блокировать Балтику в мирное время, вы можете на это положиться, мы будем действовать в соответствии с законом", - заявил президент Финляндии Александер Стубб во время звонка.

Договоренности о деэскалации прошли проверку после недавней атаки украинских беспилотников на российское грузовое судно, перевозившее оружие.

Удар произошел в российских водах, однако поврежденное судно вошло в финскую акваторию. Следуя морскому праву, власти Финляндии в координации с РФ потушили пожар и позволили отбуксировать корабль.

В то же время в Кремле заявили, что этот инцидент снова обострил ситуацию в регионе и потребовали от стран Балтии "использовать свое влияние на Киев", чтобы остановить подобные атаки в будущем.