Лидеры Финляндии и Норвегии месяцами тайно обсуждали идею звонка Путину, - Politico

Что предшествовало звонку

Издание напомнило, что в конце 2025 и начале 2026 годов президент США Дональд Трамп начал очередную попытку завершить войну в Украине. Однако в начале марта импульс был прерван из-за войны США с Ираном.

Уже в октябре Трамп снова вернулся к теме Украины, критикуя президента президента Владимира Зеленского за атаки по российским НПЗ, при этом заявляя, что российская сторона "вела себя нормально".

Опасаясь, что эти переговоры движутся к срыву, Стубб и Стере вмешались в ситуацию. Норвежский премьер принял в Осло Зеленского и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в попытке наладить отношения. Стубб, который тоже присутствовал на встрече, заявил, что она "вернула мирный процесс в нужное русло".

Однако спустя 24 часа Уиткофф вновь ошеломил европейский лидеров, встретившись с диктатором РФ Владимиром Путиным в Питере и назвав его "гуманистом".

После этого случая и консультаций с Зеленским лидеры Финляндии и Норвегии пришли к выводу, что не могут оставить Трампа, Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера единственными западными фигурами, которые напрямую будут общаться с Путиным.

Как планировался звонок и какие причины

По информации издания, Стубб и Стере являются давними друзьями и в течение последних нескольких месяцев они втайне обсуждали идею совместного звонка в Кремль. Оба лидера пришли к выводу, что возобновление активности в преддверии новых переговоров Украины, США и России в Абу-Даби - будет иметь решающее значение.

Многие чиновники в частном порядке признают, что европейцы больше не доверяли Вашингтону в вопросе защиты интересов ни Европы, ни Украины.

"В Европе мы должны задаться вопросом, считаем ли мы, что кто-то другой должен поддерживать контакты и вести обсуждения от нашего имени. Есть ли ощущение, что США должны отвечать за достижения наших целей?", - сказал один из представителей правительства ЕС.

Другой высокопоставленный европейский чиновник заявил, что важно, чтобы Трамп был не единственным лидером Запада, который общается с Путиным.

"Нам нужны и проукраинские лидеры, которые будут доносить свои послания до Путина", - добавил источник.

Таким образом, спустя пят лет после начала дипломатической изоляции России Стубб и Стере решили позвонить в Кремль. Команда из скандинавских стран связалась с представителями Путина и согласовала параметры разговора. Было утверждено, что каждая сторона по очереди будет зачитывать свои подготовленные сообщения, без перерывов со стороны другой.

"Жить от месяца к месяцу, полагая, что война (в Украине - ред.) закончится благодаря тому, что Европа не будет вести переговоры с Москвой - это, на мой взгляд, иллюзия", - приводит издание слова премьера Норвегии.

Почему этот разговор был важен

По словам официальных лиц, одной из причин проведения телефонного разговора было стремление оценить душевное состояние Путина. Норвежский лидер сказал, что диктатор РФ был "рационален" и "профессионален" во время переговоров.

Как пишет Politico, Путин отнесся к идее переговоров в Абу-Даби серьезно и сказал представителям скандинавских стран, что поручит своим переговорщикам подготовиться к встрече, чтобы выяснить, возможен ли прогресс.

Однако в последствии Стере все еще не был убежден, что Путин действительно открыт для сделки. Несмотря на все усилия, норвежская и финская команда не ожидают крупного прорыва на переговорах в Абу-Даби, которые пройдут 10 и 11 ноября.