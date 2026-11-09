Лидеры Финляндии и Норвегии месяцами тайно обсуждали идею звонка Путину, - Politico

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере несколько месяцев тайно обсуждали идею звонка диктатору РФ Владимиру Путину. Одной из причин этому послужило недоверие к Вашингтону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание напомнило, что в конце 2025 и начале 2026 годов президент США Дональд Трамп начал очередную попытку завершить войну в Украине. Однако в начале марта импульс был прерван из-за войны США с Ираном.
Уже в октябре Трамп снова вернулся к теме Украины, критикуя президента президента Владимира Зеленского за атаки по российским НПЗ, при этом заявляя, что российская сторона "вела себя нормально".
Опасаясь, что эти переговоры движутся к срыву, Стубб и Стере вмешались в ситуацию. Норвежский премьер принял в Осло Зеленского и спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в попытке наладить отношения. Стубб, который тоже присутствовал на встрече, заявил, что она "вернула мирный процесс в нужное русло".
Однако спустя 24 часа Уиткофф вновь ошеломил европейский лидеров, встретившись с диктатором РФ Владимиром Путиным в Питере и назвав его "гуманистом".
После этого случая и консультаций с Зеленским лидеры Финляндии и Норвегии пришли к выводу, что не могут оставить Трампа, Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера единственными западными фигурами, которые напрямую будут общаться с Путиным.
По информации издания, Стубб и Стере являются давними друзьями и в течение последних нескольких месяцев они втайне обсуждали идею совместного звонка в Кремль. Оба лидера пришли к выводу, что возобновление активности в преддверии новых переговоров Украины, США и России в Абу-Даби - будет иметь решающее значение.
Многие чиновники в частном порядке признают, что европейцы больше не доверяли Вашингтону в вопросе защиты интересов ни Европы, ни Украины.
"В Европе мы должны задаться вопросом, считаем ли мы, что кто-то другой должен поддерживать контакты и вести обсуждения от нашего имени. Есть ли ощущение, что США должны отвечать за достижения наших целей?", - сказал один из представителей правительства ЕС.
Другой высокопоставленный европейский чиновник заявил, что важно, чтобы Трамп был не единственным лидером Запада, который общается с Путиным.
"Нам нужны и проукраинские лидеры, которые будут доносить свои послания до Путина", - добавил источник.
Таким образом, спустя пят лет после начала дипломатической изоляции России Стубб и Стере решили позвонить в Кремль. Команда из скандинавских стран связалась с представителями Путина и согласовала параметры разговора. Было утверждено, что каждая сторона по очереди будет зачитывать свои подготовленные сообщения, без перерывов со стороны другой.
"Жить от месяца к месяцу, полагая, что война (в Украине - ред.) закончится благодаря тому, что Европа не будет вести переговоры с Москвой - это, на мой взгляд, иллюзия", - приводит издание слова премьера Норвегии.
По словам официальных лиц, одной из причин проведения телефонного разговора было стремление оценить душевное состояние Путина. Норвежский лидер сказал, что диктатор РФ был "рационален" и "профессионален" во время переговоров.
Как пишет Politico, Путин отнесся к идее переговоров в Абу-Даби серьезно и сказал представителям скандинавских стран, что поручит своим переговорщикам подготовиться к встрече, чтобы выяснить, возможен ли прогресс.
Однако в последствии Стере все еще не был убежден, что Путин действительно открыт для сделки. Несмотря на все усилия, норвежская и финская команда не ожидают крупного прорыва на переговорах в Абу-Даби, которые пройдут 10 и 11 ноября.
Напомним, вчера глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что представители Европы тоже будут принимать участия в мирных переговорах в Абу-Даби. По его словам, на встрече будет французский представитель, но кто именно, пока неизвестно.
Ранее РБК-Украина сообщало, кто будет представлять Украину на этих переговорах.