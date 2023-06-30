Лидеры ЕС поддержали обязательства по безопасности Украины

"Европейский Союз и государства-члены готовы внести свой вклад вместе с партнерам в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и сопротивляться усилиям по дестабилизации", - говорится в документе.

Согласно резолюции, ЕС быстро рассмотрит форму, которую примут эти обязательства.

В документе отмечается, что Европейский Союз будет продолжать оказывать сильную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется.

Перед саммитом Франция, выступающая за усиление роли ЕС в области безопасности и обороны, предложила свой текст о гарантиях безопасности Украины. Но в него были внесены поправки, чтобы учесть опасения нейтральных стран. В окончательном тексте говорится, что "эти обязательства будут приниматься при полном соблюдении политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов".

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства блока, предположил, что меры могли бы опираться на существующую поддержку ЕС, такую как фонд European Peace Facility, который профинансировал поставки оружия для Украины на миллиарды евро и миссию по обучению украинских военнослужащих.

"Военная поддержка Украины должна быть долгосрочной", - сказал Боррель журналистам, отмечая, что ЕС мог бы создать Фонд обороны Украины по образцу Фонда мира. "Подготовка должна продолжаться, модернизация армии должна продолжаться. Украина нуждается в нашей приверженности продолжать обеспечивать свою безопасность во время войны и после войны", - добавил он.

Гарантии безопасности

Заявление ЕС подчеркивает дискуссию между членами НАТО и военными державами, такими как США, Великобритания, Франция и Германия, относительно мер, направленных на то, чтобы заверить Украину в том, что Запад привержен укреплению ее безопасности в долгосрочной перспективе.

Украина заявляет, что лучший способ обеспечить свою безопасность и безопасность Европы, это вступление в НАТО. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака Украина ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.