Лидеры ЕС обсудят войну с генсеком ООН и одобрят поставки снарядов Украине

Лидеры Европейского Союза обсудят войну России против Украины с главой ООН Антониу Гутерришем на саммите в четверг, 23 марта, а также одобрят план увеличения поставок артиллерийских снарядов в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Гутерриш будет гостем на саммите ЕС в Брюсселе, через несколько дней после возобновления сделки, заключенной при посредничестве ООН и Турции, о безопасном экспорте украинского зерна через Черное море. По словам официальных лиц, эта гуманитарная мера будет обсуждаться на рабочем обеде с Гутерришем.

Лидеры ЕС получат обновленную информацию о войне от президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.

"Мы, как всегда, подтвердим нашу непоколебимую приверженность делу помощи Украине", - заявил президент Европейского совета лидеров ЕС Шарль Мишель.

Лидеры также одобрят план, согласованный министрами иностранных дел в понедельник, по отправке в Украину 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующего года путем замещения запасов и знакового перехода к совместным закупкам.

Правительство Зеленского заявило своим западным союзникам, что ему срочно нужно больше 155-мм снарядов, поскольку оно ведет ожесточенную войну на истощение с вторгшимися российскими войсками.

Официальные лица предупредили, что Украина тратит снаряды быстрее, чем ее союзники могут их производить, что побуждает к возобновлению поиска боеприпасов и способов увеличения производства.

Схема ЕС основана на плане главы внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля по предложению Эстонии, одного из самых верных сторонников Украины в ЕС.

План предусматривает выделение 1 млрд евро на быструю поставку снарядов и, возможно, ракет из существующих запасов и еще 1 миллиард евро на совместные заказы стран ЕС на дополнительные снаряды.

Деньги поступят из Европейского фонда мира, фонда ЕС, который уже выделил миллиарды евро на военную помощь Украине. По словам дипломатов, лидеры на саммите могут начать обсуждение дальнейшего пополнения фонда на 3,5 млрд евро

Как отмечает Reuters, неясно, насколько быстро этот план может повлиять на поле боя, отчасти потому, что правительства держат в секрете, сколько боеприпасов осталось в их запасах, которые уже были истощены поставками в Украину.

Артиллерия, произведенная в рамках новой инициативы совместных закупок, будет доставлена через несколько месяцев, хотя официальные лица ЕС подчеркивают, что они продвигаются с беспрецедентной скоростью для такого проекта. Они говорят, что намерены подписать первые контракты с оружейными фирмами в конце мая.

"Нам нужно будет принять меры для увеличения производственных мощностей европейской оборонной промышленности", - сказал Мишель в своем письме, приглашая других лидеров ЕС на саммит.