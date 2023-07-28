Лидеры африканских стран потребовали от Путина вернуться в зерновую сделку

Лидеры африканских стран потребовали от президента России Владимира Путина вернуться в соглашение по экспорту украинского зерна, из которого Москва вышла на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, хотя лидеры и не критиковали Россию напрямую, их выступления на второй день саммита с Путиным послужили ему подчеркнутым напоминанием о глубокой обеспокоенности африканцев последствиями войны, особенно ценами на продовольствие.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Россию возобновить сделку по зерну Черного моря, которая, пока Москва не отказалась продлевать ее на прошлой неделе, позволяла Украине экспортировать зерно из своих морских портов, несмотря на войну.

Сиси, чья страна является ключевым покупателем зерна по черноморскому маршруту, заявил на саммите, что "необходимо достичь соглашения" о возобновлении сделки.

В ответ Путин заявил, как Россия вышла из соглашения, потому что Украина не поставляла зерно беднейшим странам, а Запад не выполнял свою часть сделки.

Зерновая сделка

После выхода из сделки Россия неоднократно бомбила украинские порты и зерновые склады, что вызвало обвинения со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие в качестве оружия войны, а мировые цены на зерно снова выросли.

Путин использует саммит в Санкт-Петербурге, чтобы попытаться придать новый импульс связям России с Африкой, обещая увеличение торговли и инвестиций в этой стране как часть борьбы с тем, что он изображает как гегемонистский мировой порядок, в котором доминируют США.

В четверг он пообещал бесплатно доставить российское зерно в ближайшие несколько месяцев шести странам-участницам саммита.

Однако президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ответил, что его страна не испытывает нехватки продовольствия.

Саммит Россия-Африка проходит 27-28 июля. На нем представлены только 17 из 55 стран континента.

По данным НБУ, прекращение работы "зернового коридора" приведет к тому, что экспорт аграрной продукции из Украины в 2023 году будет на 2 млрд долларов меньше, чем он мог бы быть. Однако Украина вывезет всю продукцию, направленную на экспорт, другими маршрутами.