Баталии Евро-2024, Класико дель Рио-Негро и F1 в стране чемпионов: анонс выходных в спорте

Англия – Швейцария

6 июля, 19:00, Дюссельдорф, "Дюссельдорф Арена", трансляция на MEGOGO

Плей-офф Евро-2024 набирает обороты. На четвертьфинальной стадии турнирная сетка свела раскритикованную всеми сборную и команду-претендента на приз зрительских симпатий. Англия не может похвастаться зрелищностью игры, да и результаты подопечным Гарета Саутгейта даются со скрипом. Тем временем сборная Швейцарии покорила раскрепощенным футболом еще на групповом этапе и заслуженно выбила хилую Италию уже в 1/8 финала. Тем не менее, "Три льва" остаются фаворитами букмекеров.

Нидерланды – Турция

6 июля, 22:00, Берлин, "Олимпиаштадион", трансляция на MEGOGO

А вот эта пара сборных сумела удивить в первом раунде плей-офф. Конечно, от нидерландской команды не ожидали иного результата, кроме победы над Румынией. Впрочем, подопечные Рональда Кумана разгромили оппонента не только по счету, но и по игре. Тренер, кажется, подобрал оптимальный состав и теперь может ставить новые цели. Зато сборная Турции неожиданно обыграла Австрию, отталкиваясь от своих сильных сторон. Матч заинтересует даже нейтральных болельщиков.

Фото: Турецкая сборная – неожиданный участник 1/4 финала Евро-2024 (x.com/EURO2024DE)

Уругвай – Бразилия

7 июля, 04:00, Парадайз, "Эллиджент Стэдиум", трансляция на MEGOGO

Свой досрочный финал получил Кубок Америки. Сборная Уругвая в Класико дель Рио-Негро встретится с вечным фаворитом турнира – Бразилией. Впрочем, в этом году "селесао" не выглядят безупречной командой. На групповом этапе пентакампеоны мира выиграли лишь один поединок, а в плей-офф вышли из-за взаимовыгодной ничьей со сборной Колумбии. Тем временем "селесте" Марсело Бьелсы взяли максимум очков, разбив соперников с общим счетом 9:1.

Мото Гран-при Германии

7 июля, 15:00, Хоэнштайн-Эрнстталь, "Заксенринг", телетрансляция на канале "Первый автомобильный"

Живет интрига в элитных мотогонках. Хорхе Мартина из "Прамака" и гонщика "Дукати" Франческо Баньяю наверху общего зачета пилотов разделяют всего 10 очков. Два лидера чередуют победы с результатами похуже уже несколько этапов. На трассе в Саксонии должна быть очередь испанца, но победа Мартина не гарантирована. Тот же шестикратный чемпион мира Марк Маркес, вдохновленный слухами о возможной продаже "Грезини", может вмешаться в борьбу за призы.

Фото: Франческо Баньяя несется к победе в Ассене (facebook.com/MotoGP)

Гран-при Великобритании

7 июля, 17:00, Сильверстоун, "Сильверстоун", телетрансляция на Setanta Sports

Формула-1 завершит трехнедельный марафон этапов гонкой в Сильверстоуне. На легендарный автодром в наилучшем настроении приедет пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. В минувшее воскресенье Макс Ферстаппен из "Ред Булла" и Ландо Норрис ("Макларен") так увлеклись битвой за победу в Австрии, что перешли грань и оказались на обочине. Расселл с третьей позиции неожиданно впервые в сезоне оказался на вершине подиума. Но повторить этот успех дома будет сложно.