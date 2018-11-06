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Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі визнаний найкращим гравцем УПЛ у жовтні

Новини » Спорт    06.11.2018 - 14:47
Фото: Ісмаїлі - найкращий гравець УПЛ в жовтні (upl.ua)
Фото: Ісмаїлі - найкращий гравець УПЛ в жовтні (upl.ua)

Всього на звання кращого футболіста жовтня претендували 8 осіб

Захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі став найкращим гравцем української Прем'єр-ліги в жовтні. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Всього проголосувало понад 6 тисяч уболівальників. Бразилець зайняв перше місце в голосуванні, отримавши 52% голосів. На другій сходинці - молодий півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який набрав 33%. Третє місце зайняв нападаючий "Ворскли" Владислав Кулач з 10% голосів.

Алан Патрік, Дмитро шастати, Денис Безбородько, Андрій Борячук і Сергій Гринь набрали менше 5% голосів.

Відзначимо, в жовтні 28-річний Ісмаїлі провів в УПЛ 3 повних матчі і відзначився 1 гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що в турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" збільшив відрив від київського "Динамо" на 8 очок.

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