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Лидер "Шахтера" попал на карандаш трех грандов Европы: каковы перспективы трансфера

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Киев, Пятница 30 июня 2023 17:28
Лидер "Шахтера" попал на карандаш трех грандов Европы: каковы перспективы трансфера Фото: Анатолий Трубин заинтересовал обоих финалистов Лиги чемпионов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин станет лакомым кусочком для ведущих команд Европы в летнее трансферное окно. Главным претендентом на кипера стал миланский "Интер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FC Inter 1908.

21-летний украинец должен заменить "Джузеппе Меацца" Андре Онана. Камерунский голкипер скоро переедет в английский "Манчестер Юнайтед".

Трубин заинтересовал "нерадзурри", поскольку в молодом возрасте демонстрирует высокий уровень мастерства. Он стал "первым номером" в составе чемпиона УПЛ, молодежной и первой сборной Украины. Кроме того, контракт вратаря с "Шахтером" действует до лета 2024 года, поэтому в это трансферное окно "горняки" будут иметь последний шанс заработать на переходе.

Ориентировочная сумма трансфера – 10 млн евро. Представитель агентства Part Of The Game, клиентом которого стал Трубин, подтвердил переговоры с "Интером". Главным приоритетом для кипера будет переход в команду, в которой он станет основным исполнителем.

Спрос на Трубина тоже появился в Англии. В частности, "Челси" рассматривает вариант по созданию украинцем конкуренции для Кепы. По данным "ТаТоТаке", в борьбу за вратаря готов вмешаться "Манчестер Сити". Кипер "Шахтера" должен омолодить последний рубеж "горожан", где в ростере находятся 30-летний Эдерсон и 31-летний Ортега.

К слову, ранее вратарь "Шахтера" Трубин стал самым дорогим футболистом чемпионата Украины.

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