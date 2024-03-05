ua en ru
Вт, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Босния - Украина: Ребров не вызвал звезд "Динамо" на плей-офф за место на Евро-2024

Киев, Вторник 05 марта 2024 09:22
UA EN RU
Босния - Украина: Ребров не вызвал звезд "Динамо" на плей-офф за место на Евро-2024 Фото: Илья Забарный (на переднем плане) – один из лидеров "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Министерство молодежи и спорта обнародовало приказ о составе национальной команды на матч плей-офф Лиги наций против сборной Боснии и Герцеговины. Победитель противостояния сразится за путевку на чемпионат Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ведомства.

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Сергеем Ребровым возьмет в боснийскую Зеницу 26 исполнителей. Шесть футболистов попали в резервный перечень сборной.

Не поедет в лагерь национальной команды восстанавливающийся после травмы Андрей Ярмоленко. Только в резерв попали его партнеры по "Динамо" – хавбеки Виталий Буяльский и Николай Шаперенко, а также форвард Владислав Ванат. Ребров вызвал двух защитников кияк без игровой практики. Владислав Дубинчак еще не играл весной, а Александр Тимчик провел на поле 2 минуты.

Самое большое представительство в сборной Украины получил донецкий "Шахтер" – 8 футболистов. Вызов получили легионеры из чемпионатов Испании, Португалии, Англии и Бельгии. Расширить географию команды сможет Максим Таловеров, если поднимется в основу из резервного перечня.

Состав сборной Украины на мартовские матчи плей-офф за место на Евро-2024:

Вратари: Бущан, Лунин, Трубин

Защитники: Попов, Дубинчак, Караваев, Тымчик, Матвиенко, Конопля, Бондарь, Сваток, Забарный, Миколенко

Полузащитники: Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Пихаленок, Цыганков, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Мудрик

Нападающие: Сикан, Довбык, Яремчук

Резерв: Ризнык, Таловеров, Буяльский, Шапаренко, Русин, Ванат

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Если сборная Украины преодолеет двух соперников, то попадет на чемпионат Европы. Там победитель пути B Лиги наций будет соревноваться в группе E. Трио соперников определили ранее – сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины с будущими соперниками в Лиге наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ярмоленко Сборная Украины Сергей Ребров
NEWS
Спецоперация с участием ГУР. В Крыму поражен российский корабль "Сергей Котов", - источник
Спецоперация с участием ГУР. В Крыму поражен российский корабль "Сергей Котов", - источник
DAILY
Граница допустимого. Что стоит за конфликтом Украины с Польшей и как снизить его градус
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Граница допустимого. Что стоит за конфликтом Украины с Польшей и как снизить его градус