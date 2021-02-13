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Трамп не відгукнувся на прохання зупинити протестуючих при штурмі Капітолію, - CNN

Новость на русском → Вашингтон, Субота 13 лютого 2021 06:52
Трамп не відгукнувся на прохання зупинити протестуючих при штурмі Капітолію, - CNN Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Дональд Трамп не став відкликати протестувальників під час штурму Капітолію 6 січня. Хоча його просив про це лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

Про це з посиланням на телефонну розмову однопартійців повідомили джерела телеканалу CNN.

Як зазначає телеканал, президент звернувся до прихильників через Twitter тільки через кілька годин після атаки.

За даними CNN, Трамп не відгукнувся на прохання Маккарті.

"Що ж, Кевін, я вважаю, що люди засмучені через вибори більше, ніж ти", - нібито сказав глава держави.

За даними телеканалу, розлючений Маккарті сказав президенту, що протестувальники забралися до нього в офіс через вікно.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США визнав процес імпічменту над екс-президентом Дональдом Трампом конституційним.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їхнє вторгнення в Капітолій.

26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.

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