Трамп не відгукнувся на прохання зупинити протестуючих при штурмі Капітолію, - CNN

Дональд Трамп не став відкликати протестувальників під час штурму Капітолію 6 січня. Хоча його просив про це лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

Про це з посиланням на телефонну розмову однопартійців повідомили джерела телеканалу CNN .

Як зазначає телеканал, президент звернувся до прихильників через Twitter тільки через кілька годин після атаки.

За даними CNN, Трамп не відгукнувся на прохання Маккарті.

"Що ж, Кевін, я вважаю, що люди засмучені через вибори більше, ніж ти", - нібито сказав глава держави.

За даними телеканалу, розлючений Маккарті сказав президенту, що протестувальники забралися до нього в офіс через вікно.