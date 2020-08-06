Лідер "Реала" може більше не зіграти за клуб за Зідана

Півзахисник "Реала" Гарет Бейл вважає, що він більше не зіграє за клуб за нинішнього наставника Зінедіна Зідана. Напередодні футболіст не потрапив в заявку команди на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті".

Про це пише The Times.

Зазначається, що при цьому хавбек не має наміру шукати іншу команду, оскільки на цей момент ніхто не зможе платити йому таку ж зарплату, яку він отримує в мадридському клубі.

Раніше ЗМІ неодноразово писали про те, що стосунки між Бейлом і Зіданом залишаються напруженими, але про причини конфлікту не повідомляється. Окрім того, контракт з валлійцем може бути розірваний за згодою сторін і Бейл зможе піти безкоштовно.

Гарет востаннє виходив на поле 24 червня проти "Мальорки" (2:0). Наступні 5 матчів він провів на лавці запасних. При цьому футболіст не травмований і проводить тренування з командою.

У сезоні, що завершився чемпіонату Іспанії, за підсумками якого "Реал" став чемпіоном, Гарет Бейл провів 16 матчів, в яких забив два голи і зробив дві результативні передачі.

Матч між "Реалом" і "Манчестер Сіті" відбудеться 7 серпня. У першій грі "городяни" перемогли на виїзді з рахунком 2:1.

Нагадаємо, "Реал" планує повернути з оренди українського воротаря Андрія Луніна, який минулого сезону виступав в "Ов'єдо". Він буде в мадридській команді змінником Тібо Куртуа.