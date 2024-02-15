Лидер обороны вернул "Шахтер" в борьбу с "Марселем": видео

Донецкий "Шахтер" обменялся с французским "Марселем" забитыми мячами во второй половине встречи раунда плей-офф Лиги Европы 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Провансальцы повели в счете на 64-й минуте. Клосс выполнил навес с правого фланга, который на дальней штанге замкнул Обамеянг. Голкипер "горняков" Ризнык был бессилен.

Видео гола Обамеянга:

"Шахтер" отыгрался через несколько минут. Помог номинальным хозяевам стандарт. После навеса со штрафного Конопля вернул мяч в гущу событий, где Матвиенко подхватил сферу после рикошета и бильярдным выстрелом отправил в дальний угол.

Видео гола Матвиенко: