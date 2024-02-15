Лидер обороны вернул "Шахтер" в борьбу с "Марселем": видео
Донецкий "Шахтер" обменялся с французским "Марселем" забитыми мячами во второй половине встречи раунда плей-офф Лиги Европы 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
Провансальцы повели в счете на 64-й минуте. Клосс выполнил навес с правого фланга, который на дальней штанге замкнул Обамеянг. Голкипер "горняков" Ризнык был бессилен.
Видео гола Обамеянга:
"Шахтер" отыгрался через несколько минут. Помог номинальным хозяевам стандарт. После навеса со штрафного Конопля вернул мяч в гущу событий, где Матвиенко подхватил сферу после рикошета и бильярдным выстрелом отправил в дальний угол.
Видео гола Матвиенко:
К слову, ранее вспомнили историю противостояний "Шахтера" с командами чемпионата Франции.
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