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Лидер обороны вернул "Шахтер" в борьбу с "Марселем": видео

Гамбург, Четверг 15 февраля 2024 21:28
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Лидер обороны вернул "Шахтер" в борьбу с "Марселем": видео Фото: "Горняки" перед стартовым свистком (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" обменялся с французским "Марселем" забитыми мячами во второй половине встречи раунда плей-офф Лиги Европы 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Провансальцы повели в счете на 64-й минуте. Клосс выполнил навес с правого фланга, который на дальней штанге замкнул Обамеянг. Голкипер "горняков" Ризнык был бессилен.

Видео гола Обамеянга:

"Шахтер" отыгрался через несколько минут. Помог номинальным хозяевам стандарт. После навеса со штрафного Конопля вернул мяч в гущу событий, где Матвиенко подхватил сферу после рикошета и бильярдным выстрелом отправил в дальний угол.

Видео гола Матвиенко:

К слову, ранее вспомнили историю противостояний "Шахтера" с командами чемпионата Франции.

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