Лідер оборони повернув "Шахтар" у боротьбу з "Марселем": відео
Донецький "Шахтар" обмінявся з французьким "Марселем" забитими м'ячами в другій половині зустрічі раунду плей-офф Ліги Європи 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.
Провансальці повели в рахунку на 64-й хвилині. Клосс виконав навіс із правого флангу, який на дальній стійці замкнув Обамеянг. Голкіпер "гірників" Різник був безсилим.
Відео гола Обамеянга:
"Шахтар" відігрався за кілька хвилин. Допоміг номінальним господарям стандарт. Після навісу зі штрафного Конопля повернув м'яч у гущу подій, де Матвієнко підхопив сферу після рикошету та більярдним пострілом відправив у дальній кут.
Відео гола Матвієнка:
До слова, раніше пригадали історію протистоянь "Шахтаря" з командами чемпіонату Франції.
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