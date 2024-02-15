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Лідер оборони повернув "Шахтар" у боротьбу з "Марселем": відео

Гамбург, Четвер 15 лютого 2024 21:28
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Лідер оборони повернув "Шахтар" у боротьбу з "Марселем": відео Фото: "Гірники" перед стартовим свистком (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" обмінявся з французьким "Марселем" забитими м'ячами в другій половині зустрічі раунду плей-офф Ліги Європи 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Провансальці повели в рахунку на 64-й хвилині. Клосс виконав навіс із правого флангу, який на дальній стійці замкнув Обамеянг. Голкіпер "гірників" Різник був безсилим.

Відео гола Обамеянга:

"Шахтар" відігрався за кілька хвилин. Допоміг номінальним господарям стандарт. Після навісу зі штрафного Конопля повернув м'яч у гущу подій, де Матвієнко підхопив сферу після рикошету та більярдним пострілом відправив у дальній кут.

Відео гола Матвієнка:

До слова, раніше пригадали історію протистоянь "Шахтаря" з командами чемпіонату Франції.

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