Лідер оборони повернув "Шахтар" у боротьбу з "Марселем": відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Провансальці повели в рахунку на 64-й хвилині. Клосс виконав навіс із правого флангу, який на дальній стійці замкнув Обамеянг. Голкіпер "гірників" Різник був безсилим.

Відео гола Обамеянга:

"Шахтар" відігрався за кілька хвилин. Допоміг номінальним господарям стандарт. Після навісу зі штрафного Конопля повернув м'яч у гущу подій, де Матвієнко підхопив сферу після рикошету та більярдним пострілом відправив у дальній кут.

Відео гола Матвієнка: