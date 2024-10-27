Европейская безопасность не основывается на прошлом

О том, почему Европа больше не может полагаться на США по вопросу собственной безопасности и помощи Украине - читайте в колонке Фридриха Мерца, лидера главной оппозиционной силы Германии, Христианского-демократического союза.

Короткая поездка в Германию вместо запланированного государственного визита. Встреча в четырехстороннем формате в ведомстве канцлера вместо конференции в Рамштайне для координации помощи Украине с участием около 50 стран, включая многие главы государств и правительств. Ураган Милтон во Флориде помешал президенту США Джо Байдену соблюсти свой запланированный маршрут, сбивший с курса всю европейскую политическую сцену.

По другому нельзя описать события последних 14 дней. Еще хуже то, что произошло – или, точнее, не произошло – в Германии, подчеркивает плачевное состояние европейской внешней политики и политики безопасности в критический момент.

Почему конференцию в Рамштайне пришлось отменить? Или только потому, что американский президент не мог присутствовать? Не были ли европейцы достаточно сильными, чтобы провести конференцию без участия американского президента или при необходимости при присутствии госсекретаря или министра обороны США?

Недавно заключенный оборонный пакт между Германией и Соединенным Королевством показывает, что там, где есть желание, действия не заставят себя ждать. Но Европа требует большего, чем такие узконаправленные двусторонние соглашения, какими бы положительными они ни были.

Причина этого очевидна: Украина отчаянно ждет помощи. Третья зима войны, которую начал российский президент Владимир Путин в феврале 2022 года, не за горами, и ситуация в стране ухудшается с каждой неделей. То, что Украина получит "всю необходимую помощь, и будет получать ее столько, сколько нужно" – стало обыденным рефреном, слышимым в большинстве европейских столиц, особенно от немецкого правительства, уже два с половиной года. Но это утверждение неверно, как бы часто его ни повторяли.

История помощи Украине – история постоянных колебаний и промедлений, оттягивания и тактики. Когда больше ничего не помогает, приходится обращаться к американскому президенту, чтобы разблокировать политический тупик.

Но Байден большую часть этого года провел в предвыборной гонке, прежде чем объявил о своем выходе. Теперь он в прощальном туре. Новый президент будет избираться 5 ноября, и если им станет Дональд Трамп, европейцам негде будет спрятаться. Упраздненная конференция в Рамштайне могла бы стать идеальной возможностью для Европы наконец взять на себя лидерство.

Канцлер Германии Олаф Шольц должен был показать, что означает Zeitenwende ("поворотный момент"), который он объявил после вторжения России, для Европы в целом. Вместе с Францией и Великобританией он должен сделать четкие заявления Путину, вроде: "Если вы не прекратите свою войну террора против мирного населения Украины в течение 24 часов, то ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия будут сняты".

Если этого было бы недостаточно, можно было бы добавить, что Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus для уничтожения путей российской армии. Франция и Великобритания уже снабжают крылатыми ракетами с дальностью, необходимой для поражения линий поставок российской армии, и, похоже, готовы продолжать это делать.

Страх и отчаянная надежда изобразить себя "канцлером мира" незадолго до следующих федеральных выборов в Германии стали доминирующими мотивами Шольца. Но как сказал французский философ XVI века Мишель де Монтень: "Страх – мать всех жестокостей". Президент Франции Эммануэль Макрон, несомненно, читал Монтеня и понимает это предупреждение.

Вместо решительных действий в Рамштайне Шольц приятно попил кофе с Байденом незадолго до того, как президенту США была присуждена награда специального класса – Орден за заслуги. Но эта церемония стала моментом объединения Великобритании, Франции, Германии и США только в ностальгии, а не в определении решительных действий и целей, в которых нуждается Европа сегодня.

Действительно, эта церемония напомнила больше всего, как вело правительство Германии в годы перед падением Берлинской стены и воссоединением, к преодолению разделения Европы, к войне в Украине. Старая Европа времен холодной войны искала утешение в прошлом и уверенность в единоличном лидерстве США, определявшем ту эпоху. Европейцы, принимающие свои решения, тогда были редким исключением. К примеру, почему никто даже не подумал пригласить польского премьер-министра Дональда Туска на встречу в Берлине?

Полет Байдена в Вашингтон после отмененной конференции в Рамштайне и встречи в ведомстве канцлера в Берлине в будущем могут иметь почти символическое значение: прощание с Европой последнего атлантистского президента США на длительное время. А европейцы, без лидерства и малейшего представления о том, что ждет впереди, машут ему на прощание, мечтательно вспоминая былые времена.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

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