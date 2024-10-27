Лидер немецкой оппозиции: Шольц должен поставить Путину ультиматум

Канцлер Германии Олаф Шольц должен был поставить российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум. А если бы это не подействовало, обдумывать следующие шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку лидера главной оппозиционной силы Германии, Христианского демократического союза Фридриха Мерца.

Мерц отметил, что Шольц должен был показать, что означает Zeitenwende ("поворотный момент"), который он объявил после вторжения России, для Европы в целом.

"Вместе с Францией и Британией он должен был бы сделать четкие заявления Путину, вроде: "Если вы не прекратите свою войну террора против мирного населения Украины в течение 24 часов, то ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине, будут сняты", - заявил лидер главной оппозиционной силы Германии.

А если этого было бы недостаточно, тогда можно было бы добавить, что Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus для уничтожения путей снабжения российской армии.

"Франция и Британия уже поставляют крылатые ракеты с дальностью, необходимой для поражения линий снабжения российской армии, и, похоже, готовы продолжать это делать. Страх и отчаянная надежда изобразить себя "канцлером мира" незадолго до следующих федеральных выборов в Германии стали доминирующими мотивами Шольца", - пояснил он.