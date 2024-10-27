ua en ru
Вс, 27 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лидер немецкой оппозиции: Шольц должен поставить Путину ультиматум

Германия, Воскресенье 27 октября 2024 15:48
UA EN RU
Лидер немецкой оппозиции: Шольц должен поставить Путину ультиматум Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Канцлер Германии Олаф Шольц должен был поставить российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум. А если бы это не подействовало, обдумывать следующие шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку лидера главной оппозиционной силы Германии, Христианского демократического союза Фридриха Мерца.

Мерц отметил, что Шольц должен был показать, что означает Zeitenwende ("поворотный момент"), который он объявил после вторжения России, для Европы в целом.

"Вместе с Францией и Британией он должен был бы сделать четкие заявления Путину, вроде: "Если вы не прекратите свою войну террора против мирного населения Украины в течение 24 часов, то ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине, будут сняты", - заявил лидер главной оппозиционной силы Германии.

А если этого было бы недостаточно, тогда можно было бы добавить, что Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus для уничтожения путей снабжения российской армии.

"Франция и Британия уже поставляют крылатые ракеты с дальностью, необходимой для поражения линий снабжения российской армии, и, похоже, готовы продолжать это делать. Страх и отчаянная надежда изобразить себя "канцлером мира" незадолго до следующих федеральных выборов в Германии стали доминирующими мотивами Шольца", - пояснил он.

Напомним, что в своей колонке Мерц объяснил, почему Европа больше не может полагаться на США в вопросе собственной безопасности и помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц Война России против Украины
NEWS
Новый "рекорд". Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ по Украине за 7 дней
Новый "рекорд". Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ по Украине за 7 дней
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция